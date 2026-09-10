ФСБ сообщила о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве, который собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов против них, в том числе против посла Великобритании в РФ. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, опубликованном в четверг, 10 сентября.

В пресс-релизе говорится, что задержанный — гражданин РФ 1981 года рождения, работавший охранником посольства Великобритании в Москве.

По данным спецслужбы, мужчина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал сведения о сотрудниках дипмиссии, в том числе «установочные и фотографические данные, информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях».

В ФСБ заявили, что украинские власти планировали использовать эти сведения «в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении для втягивания Великобритании в непосредственный вооруженный конфликт с Российской Федерацией, обеспечения дополнительных поставок Лондоном на Украину вооружений и военной техники, усиления санкционного давления на Россию».

В ЦОС указали, что задержанный действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий», который, в свою очередь, собирал информацию о дипработниках в интересах СБУ.

Охранник посольства задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Личность задержанного не раскрывается.

«Я являлся сотрудником безопасности в службе безопасности в посольстве Великобритании в Москве. Непосредственно вел охранную деятельность на резиденции посла Великобритании в Москве», — сказал мужчина на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

По его словам, с января 2026 года он передал Карпенко сведения о после, его заместителях, дипломатах, сотрудниках посольства и резиденции. Блогер утверждал, что власти Украины «очень интересует эта информация, чтобы провести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве», говорит задержанный в ролике.

Мужчина также сообщает, что Карпенко интересовали персональные данные дипломатов, их автомобилях, ресторанах, которые они посещают, а также время приезда и выезда всех сотрудников диппредставительства.

«Также его очень интересовала информация о службе безопасности, как осуществляется охрана посольства и резиденции Британии в Москве, то есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности», — добавляет задержанный.

Как утверждает ФСБ, фигурант передал блогеру список жильцов резиденции посла, перечень их телефонов, а также фото. Кроме того, он сообщал расписание посла, время его приездов и отъездов, информацию о мероприятиях в посольстве, в том числе о встрече с послами Израиля и Швеции.

Украинские власти «готовы совершать диверсии и акты терроризма даже против своих стратегических союзников» ради самосохранения, подчеркнули в ФСБ.