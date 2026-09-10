Выявленный в Китае новый вирус ALTNV, который передается через клещей и вызывает заболевание, похожее на грипп, представляет угрозу не сам по себе, а в сочетании с другим опасным вирусом DBV, тоже переносимым азиатскими клещами. Об этом сообщил Life.ru врач-педиатр, инфекционист Роман Румянцев.

«Что действительно опасно в данной ситуации, так это то, что клещ может переносить еще один характерный для азиатского региона вирус — вирус Даби. Заражение одновременно этими двумя вирусами случается достаточно редко, но оно возможно», — рассказал он.

Румянцев пояснил, что двойная атака разных возбудителей усиливает нагрузку на организм и может привести к более тяжелому течению заболевания. Это, в свою очередь, способно дать осложнения в виде поражения дыхательной и почечной систем.

В зоне риска, как правило, оказываются люди с ослабленным иммунитетом и другие уязвимые категории, сказал врач.

ALTNV пока выявляли в основном в Китае. Это новый представитель рода ортонайровирусов, обнаруженный китайскими учеными и описанный в исследовании в New England Journal of Medicine.

Там говорится, что в изолированном виде инфекция протекает относительно легко — все 56 человек, которые были заражены только ALTNV, вылечились без последствий.

Однако у 38 заболевших выявили коинфекцию ALTNV и DBV. У этих пациентов заболевание чаще давало осложнения на почки и дыхательную систему, а семь человек не выжили.

Авторы исследования подчеркнули, что пока нельзя делать глобальных выводов, поскольку группа пациентов была небольшой.

Переносчиком обоих вирусов считается азиатский длиннорогий клещ Haemaphysalis longicornis. ALTNV был обнаружен в процессе изучения вируса DBV. Последний является возбудителем синдрома тяжелой лихорадки с тромбоцитопенией (SFTS).

Природные очаги инфекции находятся в Восточной Азии — преимущественно в Китае, а также в Японии и Южной Корее. На сегодня выявлено более 300 случаев заболевания ALTNV, в том числе в Уханя, откуда началась пандемия COVID-19.

Румянцев посоветовал россиянам учитывать это при планировании поездок в Азию и соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить укус клеща.