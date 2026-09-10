В России хотят создать «замкнутый цикл» пребывания в стране трудовых мигрантов в формате «дом — работа — дом». Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть, передает пресс-служба Кремля.

Законопроект, меняющий порядок трудоустройства мигрантов, сейчас находится на согласовании в правительстве. Предполагается, что новая система будет введена в России за шесть лет — по два года на каждый переходный этап.

Ключевое отличие будет в том, что трудовые мигранты перестанут самостоятельно приезжать в Россию в поисках работы — их будут набирать через специализированный орган миграционной службы по заявкам от работодателей, объяснил Кикоть.

По этим заявкам миграционная служба будет ставить задачу оператору организованного набора, который подыскивает необходимую рабочую силу по квалификации и количеству. После прохождения всех административных процедур по легализации мигрантов передадут нанимателям.

Работодателей «крупного и среднего формата» обяжут обеспечить мигрантов жильем и трансфером на работу и с работы.

«То есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл: дом — работа — дом. После окончания трудового договора он таким же способом возвращается к себе на родину», — сказал Кикоть.

Путин оценил разработанную реформу как «цивилизованный способ», который «обеспечивает законные права трудового мигранта <…> и интересы местных граждан, что для нас имеет первостепенное значение».

В то же время правительству необходимо инициировать подготовку приезжающих в Россию иностранцев к работе и жизни в стране, заявил Путин. По его словам, заинтересованность в таком подходе проявляют коллеги из государств, откуда трудовые мигранты приезжают в РФ.

«Чтобы русский язык там изучали — они хотят это делать, — чтобы больше было преподавателей русского языка, чтобы дети могли получить эти знания необходимые и так далее. Без этого нам трудно организовать нормальный процесс. Конечно, это дело <…> не только вашей службы, но всего правительства. Но я попросил бы вас тоже это инициировать в правительстве Российской Федерации», — сказал президент.

Кикоть также представил президенту доклад о реализации госполитики в сфере миграции за последние полтора года. В результате ужесточения работы по борьбе с преступностью и более комплексного подхода к ней из России было выдворено 100 тыс. человек (в 2,6 раза больше), из них 75 тыс. (+85%) — принудительно, сообщил он.

В части превентивной работы подразделения миграционной службы закрыли въезд для почти 200 тыс. граждан других стран, которые при нахождении в России нарушали законы.

По данным Кикотя, в моменте в России находятся 6—6,5 млн иностранцев — это на 8% меньше, чем раньше. Половину от этого числа (порядка 3 млн) составляют трудовые мигранты, 1,7 млн — члены их семей. Еще 1 млн — это туристы, студенты и иностранцы в частных поездках.

«И еще такой показатель, как 800 тыс. — это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. Мы их учитываем, заносим в реестр контролируемых лиц, и в отношении них происходят розыскные мероприятия», — доложил Кикоть.

При этом в сфере преступности мигрантов в 2026 году отмечается «резкий спад» сразу на 40%, отметил он. Если в 2025 году иностранцы совершили 41 тыс. преступлений, то за первое полугодие нынешнего года зафиксировано 14,5 тыс., уточнил начальник миграционной службы.

Он также указал, что доля легальных трудовых мигрантов выросла с 45% до 50%, а количество неработающих членов семей мигрантов в России снизилось на 20%.

Кикоть напомнил, что с 1 января 2027 года вступит в силу федеральный закон, который обяжет трудовых мигрантов платить налог за каждого неработающего члена семьи, живущего в России.

Также со следующего года планируется запустить аналитический центр, который будет объединять различные источники получения данных о мигрантах при помощи всех новых технологий с использованием искусственного интеллекта. Сейчас для этого центра уже пишут техзадание и проводят проектные работы, рассказал Кикоть.