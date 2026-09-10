В районе исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае найдены «интересные артефакты». Об этом рассказал в интервью ТАСС глава добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день», — поделился Сергеев.

Он отказался привести подробности, сославшись на тайну следствия. Поиски семьи продолжаются, но не ежедневно, добавил Сергеев.

В разговоре с 360.ru глава отряда отметил, что Усольцевых искали долго и тщательно, но нельзя исключать и того, что спасатели и волонтеры что-то упустили.

«Это природа, которая сильно меняется в течение года. Крайне сложный рельеф, большая площадь. И пока точка не поставлена», — подчеркнул Сергеев.

Сейчас проведение поисков сопряжено с серьезным риском из-за активности медведей в районе Кутурчинского Белогорья, сообщил агентству региональный представитель «ЛизаАлерт» Владислав Величко.

По его словам, в случае организации дополнительных поисковых работ к ним могут привлечь пеших добровольцев и операторов БПЛА.

Решение по дальнейшей тактике поисков Усольцевых примет следствие, заявила еще одна представительница отряда Серафима Чооду. Ситуация будет зависеть в том числе от погодных условий и состояния местности.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь и собака пропали в сентябре 2025 года, отправившись в однодневный поход на Кутурчинское Белогорье. Масштабные поиски семьи результатов не принесли. По основной версии Следственного комитета, с Усольцевыми произошел несчастный случай.

Знакомые и родственники не исключают, что Усольцевы могут быть живы и намеренно скрываются. В начале августа уфолог Валентин Дегтерев, которого в СМИ называют другом Усольцева, заявил, что получил аудиосообщение якобы от Ирины. В нем говорится, что семья начала новый этап жизни и уже не вернется.

Глава общественной организации «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский назвал запись подделкой, предположив, что ее сгенерировали из видео Усольцевой в соцсетях.