В России нужно провести ревизию всех международных договоров, подписанных в разные годы, и разорвать те соглашения, которые ограничивают технологическое развитие и суверенитет страны. Об этом заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

По его мнению, в первую очередь надо отказаться от всех обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

«В целом нормы ВТО только ограничивают развитие нашей страны, закрепляя статус сырьевого придатка: нельзя требовать от инвестора локализации производств, нельзя субсидировать экспорт товаров и импортозамещение, нельзя отдавать приоритет отечественным товарам. Вишенка на торте этих запретов — нельзя субсидировать своего производителей внутри страны, если это хоть как-то вредит зарубежному производителю», — перечислил парламентарий.

Все выгоды от членства в ВТО «кончились после начала СВО и введения санкций, если не раньше», указал Миронов.

«Хватит быть поставщиками ресурсов для первых экономик мира, Россия должна сама стать такой экономикой», — подчеркнул он.

Отдельные опасения у Миронова вызывают межотраслевые договоренности, особенно подписанные в 1990-е годы.