Теракты 11 сентября 2001 года продемонстрировали слабую защищенность США. Вашингтон не просчитал возможность появления новых угроз после окончания холодной войны. Об этом накануне 25-й годовщины событий рассказал в интервью RTVI экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, ставший их очевидцем.

«Произошедшее показало, что мы были гораздо менее защищены, чем нам казалось. Те, кто полагал, что окончание холодной войны и крах коммунизма в Советском Союзе означают конец истории и наступление нового глобализированного миропорядка, глубоко ошибались», — сказал RTVI экс-советник президента США.

Джон Болтон в тот период занимал пост заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. По его воспоминаниям, он смотрел на горящее здание Пентагона из окна своего кабинета.

«Больше всего мне запомнилось, как я смотрел из окна своего кабинета на охваченный огнем Пентагон и думал, насколько все серьезно. Весь день и всю ночь я провел в Госдепартаменте. Мы связывались с представителями других стран по всему миру, чтобы сообщить, что продолжаем работать», — добавил Болтон.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* во главе с Усамой бен Ладеном.

После терактов 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

Спецэфир, посвященный 25-летию трагедии 2001 года, смотрите 11 сентября в эфире и на YouTube RTVI.