После терактов 11 сентября 2001 года силы агентов Федерального бюро расследований были переброшены с борьбы с организованной преступностью на контрразведку и борьбу с терроризмом. Об этом накануне 25-й годовщины трагедии рассказала RTVI специальный агент ФБР в отставке Дженнифер Коффиндаффер.

По словам тогда действующего агента ФРБ, после событий 2001 года в Бюро произошли «крупные изменения», сместились приоритеты. К примеру, до теракта полевые агенты были сосредоточены на борьбе с оборотом наркотиков — это было ключевым направлением их работы — и с насильственными преступлениями.

«В отделении в Хьюстоне, где я работала, было около семи отделов, занимавшихся организованной преступностью и насильственными преступлениями. <…> После 11 сентября агенты стали использоваться для борьбы с терроризмом и в сфере контрразведки, которые были сравнительно слабо укомплектованы в некоторых регионах страны. Основным изменением стала численность личного состава», — поделилась Дженнифер Коффиндаффер.

Но главное — Федерального бюро расследований (ФБР), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также все местные и федеральные ведомства начали работать вместе, отметила бывший спецагент.

«Мы сформировали Объединенную целевую группу по борьбе с терроризмом (Joint Terrorism Task Force), которая сыграла решающую роль в том, чтобы собрать вместе все разведданные. Больше не было такого, что кто-то стремится получить дело покрупнее, раскрыть дело первым. Мы все объединились, чтобы работать над этими делами ради защиты американского народа», — подчеркнула собеседница RTVI.

Как отметила Дженнифер Коффиндаффер, «это изменило весь облик того, как мы сейчас ведем дела по борьбе с терроризмом».

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* во главе с вУсамой бен Ладеном.

После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

Спецэфир, посвященный 25-летию трагедии 2001 года, смотрите 11 сентября в эфире и на YouTube RTVI.