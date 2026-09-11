Теракты 11 сентября 2001 года в США продемонстрировали необходимость наносить превентивные удары по противникам, а не отвечать на нападения постфактум, заявил в интервью RTVI экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон накануне 25-й годовщины событий.

«Думаю, урок 11 сентября заключался в том, что гораздо лучше принимать меры до того, как на тебя нападут. Можно называть это превентивными боевыми действиями или как-то иначе», — сказал Болтон RTVI.

Он отметил, что подобные действия должны быть обоснованы, однако новые реалии угроз, в том числе в условиях развития искусственного интеллекта, вынуждают действовать на опережение.

«Нет никаких оснований считать, что, прежде чем защищаться, нужно ждать нападения, подобного терактам 11 сентября, или чего-то еще более страшного — с применением ядерного оружия либо других видов оружия массового уничтожения», — добавил экс-советник президента США.

При этом Болтон назвал ответные действия «архаичным подходом», который не отвечает современным вызовам.

«Представление о том, что действовать можно лишь после того, как на тебя напали, — архаичная идея из прошлых веков. Я предпочел бы действовать против тех, кто нам угрожает, прежде чем они нанесут нам разрушительный удар», — подчеркнул он.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* и ее лидер Усама бен Ладен. После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

Спецэфир, посвященный 25-летию трагедии 2001 года, смотрите 11 сентября в эфире и на YouTube RTVI.