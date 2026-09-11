В ночь на 11 сентября беспилотники и ракеты атаковали российские регионы от Ростовской области до Прикамья. Губернаторы сообщили о двух погибших в Тульской области, пострадавших в Волгограде и пожаре на объектах Ozon в Саратове.

В Тульской области за ночь подразделения ПВО уничтожили 26 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Два человека погибли, трое пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Миляев выразил соболезнования родным и близким погибших. Режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе с ночи 10 сентября: к 23:07 над областью сбили семь дронов, тогда обошлось без пострадавших и повреждений.

В Волгограде из-за ракетной атаки поврежден многоквартирный дом на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе, двоих пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Обломки также упали на территорию промышленного предприятия на юге города. Сообщение главы региона появилось в 5:57. Улица Героев Малой Земли — гражданская застройка на южной окраине города.

В Ростовской области за ночь уничтожили более 90 беспилотников и ракет — в Таганроге, Новошахтинске и десяти районах: Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском и Кашарском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе обломки БПЛА повредили кровли, двери и остекление десяти частных домов и хозяйственных построек, пострадавших нет. В Тарасовском районе от падения обломков загорелась сухая трава, возгорание потушили.

В Саратове атака повредила гражданскую инфраструктуру, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Под удар попали логистический центр и хаб доставки Ozon, там начался пожар. Работников эвакуировали, на месте работают экстренные службы, сообщила пресс-служба компании. Ozon временно не принимает и не доставляет новые заказы клиентам в Саратове и области; доставку и прием товаров возобновят после перестройки логистических маршрутов.

В Самарской области ракетную опасность объявили в 22:28 мск, около 23:00 включились сирены, отбой дали в 0:21. Около трех часов ночи губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о введении режима беспилотной опасности и попросил жителей не публиковать фото и видео пролетов БПЛА и последствий атаки. Аэропорт Курумоч с 04:08 не принимал и не отправлял самолеты, задержку получили около 20 рейсов.

В Татарстане ночью объявляли сначала ракетную, затем беспилотную опасность, сирены звучали в Казани и Зеленодольске. Аэропорт «Габдулла Тукай» в Казани и аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске приостановили прием и отправку рейсов.

В Пермском крае режим беспилотной опасности объявили в 5:45, в Перми сработали сирены. Международный аэропорт Большое Савино временно закрыли, рейсы задержали. Особые режимы ввели также в Татарстане, Удмуртии и Кировской области.