Война США и Ирана будет продолжаться довольно долго, а контроль Баб-эль-Мандебского пролива йеменскими хуситами выгоден Вашингтону. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Вашингтону захват Баб-эль-Мандебского пролива хуситами выгоден, вся сложившаяся логистика нарушена, страны ЕС теперь втридорога покупают СПГ и нефть у США. Они нормально в Венесуэле прихватили нефти, плюс своя разработка. И потом сразу же цена на нефть скакнула выше 100 долларов за баррель», — сказал он.

Затраты на войну Штаты компенсируют высокой стоимостью нефти, продолжил парламентарий. По его мнению, война США и Ирана «завтра, скажем так, не закончится».

«Я думаю, будет боевая ничья. Иран — страна с 90-миллионным населением и гористой местностью, где можно спрятать любые средства вооружения, и его просто так не возьмешь. Так что закончится, как договорятся», — рассуждает собеседник RTVI.

При этом, по его мнению, «они подувяли от всей этой истории».

«Но явно она будет продолжаться, я думаю, довольно долго — где-то затихать, где-то снова будет напряженность усиливаться. Потому что Иран просто так не сдастся. И вообще Иран не сдастся», — сказал депутат.

Баб-эль-Мандебский пролив — это важная артерия, которая вросла в общую мировую логистику, и она важна не только с точки зрения транспортировки нефти, но и других грузов, подчеркнул парламентарий.

«Это настолько серьезная артерия, она, кстати, даже важнее, чем Ормузский пролив, потому что там идет вся логистика, а не только нефтяная, из стран Персидского залива», — заявил Колесник.

По данным Reuters, поддерживаемые Ираном хуситы захватили контроль над йеменским портовым городом Мока и продвинулись вдоль побережья Красного моря к стратегически важным островам.

По словам сенатора Алексея Пушкова, йеменские хуситы захватили Дхубаб — город на берегу Баб-эль-Мандебского пролива — последний на проливе, который до сих пор контролировали просаудовские силы. Таким образом, делает вывод парламентарий, «союзники Ирана хуситы отныне контролируют вторую важнейшую нефтяную артерию после Ормузского пролива, соединяющую Индийский океан с Красным морем, откуда танкеры идут через Суэцкий канал на европейские рынки».