В России официально запущены коммерческие сети высокоскоростного мобильного интернета пятого поколения — 5G, сообщило Минцифры. На первом этапе технология заработала в 16 крупных городах — от Москвы и Петербурга до Красноярска. По оценке министерства, доступ к ней в ближайшее время получат около 10 млн человек.

Услуги будут предоставлять МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2. Помимо двух столиц, сеть 5G развернута в Великом Новгороде, Ярославле, Твери, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Волгограде, Краснодаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и Красноярске.

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге новый стандарт запустили все операторы «большой четверки», в остальных городах — один или два.

«Уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple», — пояснило ведомство.

Покрытие будут расширять поэтапно. До конца 2026 года прорабатывается запуск еще в 50 городах, говорится в сообщении.

На первом этапе 5G будет работать на частотах, ранее выделенных для LTE. По оценке Минцифры, это позволит в ближайшие годы увеличить пропускную способность сетей на 20—25%. За последние шесть лет объем мобильного интернет-трафика вырос более чем втрое, поэтому новая технология особенно востребована в крупных городах с высокой нагрузкой на связь.

Дополнительно операторам бесплатно предоставили равные по объему полосы в диапазоне 4,63—4,99 ГГц. В ведомстве рассчитывают, что это поможет сохранить конкуренцию и доступные тарифы.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что внедрение 5G началось по поручению президента Владимира Путина. Пока для этого используют действующую инфраструктуру, затем перейдут на новые частоты.

«Вместе с тем будем последовательно наращивать долю отечественного оборудования. Наша задача — довести долю российских базовых станций 5G до 100%», — сказал он.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что связь четвертого поколения уже охватывает 90% населенной территории страны, а 95% мобильных абонентов ежедневно пользуются LTE.

«Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей», — подчеркнул министр.

Помимо ускорения интернета, 5G предполагается использовать в промышленности, телемедицине, системах «умного города», для управления беспилотным транспортом и подключения устройств интернета вещей.