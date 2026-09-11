США добились хороших результатов в борьбе с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года, несмотря на критику действий американских Вооруженных сил в Афганистане и Ираке. Такое мнение в интервью RTVI высказал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон накануне 25-й годовщины событий 9/11.

«Думаю, в борьбе с терроризмом США на самом деле добились очень хороших результатов. Многие критикуют наши действия в Афганистане и Ираке, но я считаю, что в конечном счете они оказались успешными с точки зрения сведения террористической угрозы к минимуму», — сказал Болтон RTVI.

При этом он отметил, что спектр угроз в мире заметно расширился, охватив различные сферы.

«Достаточно привести в пример противоборство в киберпространстве. При этом угрозы, связанные с ядерным, химическим и биологическим оружием, остаются серьезными», — добавил экс-советник президента США.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два борта врезались в башни Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались помешать угонщикам. Лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Ответственность на себя взяла «Аль-Каида»* во главе с Усамой бен Ладен.

После событий 11 сентября власти Соединенных Штатов объявили о войне против терроризма, первой стала операция «Несокрушимая свобода» против «Аль-Каиды»* и «Талибана»** в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

** Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

Спецэфир, посвященный 25-летию трагедии 2001 года, смотрите 11 сентября в эфире и на YouTube RTVI.