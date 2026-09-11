Спустя 25 лет после атак на башни-«близнецы» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, которые устроили террористы «Аль-Каиды»*, для авиаотрасли появились угрозы нового поколения. Среди них — потенциальные атаки БПЛА на гражданские аэропорты. Об этом в спецэфире RTVI, посвященном терактам 9/11, рассказал cпециалист по авиабезопасности, профессор кафедры авиационных и аэрокосмических наук Metropolitan State University Денвера Джеффри Прайс.

«Я считаю, что дроны — это угроза, которая требует повышенного внимания. Мы уже видим их применение в зонах военных конфликтов, их использовали в попытках атаковать аэропорты. Их широко применяли как самодельные взрывные устройства в разных регионах мира. К сожалению, это, вероятно, лишь вопрос времени, когда подобные атаки начнут применять против гражданских аэропортов», — полагает Джеффри Прайс.

По его мнению, «весьма вероятно, что рано или поздно это произойдёт».

«Сдерживать эту угрозу будет очень трудно, потому что практически любой человек может купить дрон. А если человек хоть немного разбирается в изготовлении взрывных устройств — а сегодня, к сожалению, существует немало источников, которые анонимно этому обучают, — рано или поздно кто-то сложит «два плюс два» и поймёт, что это способ серьёзно дестабилизировать систему», — пояснил американский авиаэксперт.

При этом он уточнил, что «вряд ли стоит ожидать масштабной роевой атаки дронов именно на аэропорт в мирное время — это, наверное, больше применимо к зонам военных действий».

«Но, безусловно, если кто-то запустит небольшое устройство — самодельное взрывное устройство на дроне — в сторону аэропорта, это парализует его работу на много часов и затронет всю национальную систему воздушного пространства», — отметил Прайс.

Вторая угроза, с которой «приходится вести постоянную борьбу», — это кибератаки.

«Кибератаки происходят непрерывно. И, на мой взгляд, этому направлению нужно уделять ещё больше ресурсов, потому что сегодня инфраструктура всего мира — это, по сути, сфера информационных технологий. А атака на неё в авиационном секторе будет иметь катастрофические последствия — катастрофические в мировом масштабе», — рассказал Джеффри Прайс.

Сейчас он возглавляет частную компанию, которая считается одной из ведущих по обучению в сфере управления аэропортами.

«Знаете, существуют по-настоящему кошмарные сценарии того, что можно сделать с помощью подобных атак. А с появлением и широким распространением искусственного интеллекта в эту картину угроз добавляется ещё одна переменная. Так что кибербезопасности и защите от дронов нужно уделять намного больше внимания, чем раньше», — уверен собеседник RTVI.

Кроме того, по словам Прайса, по-прежнему сохраняется угроза проникновения террористов внутрь системы.

«Мне кажется, нужно продолжать уделять внимание угрозе изнутри. Это одна из самых сложных угроз для сдерживания и обнаружения, потому что у таких людей уже есть «ключи от дома» — они уже находятся внутри системы. Также нужно уделять повышенное внимание безопасности периметра и общедоступных зон аэропорта — так сложилось исторически, что эти направления не получали должного внимания», — заключил Джеффри Прайс.

Спецэфир, посвященный 25-й годовщине трагедии 2001 года, смотрите 11 сентября в 15.15 в эфире и на YouTube RTVI.

* Террористическая организация, запрещена в России