Международная организация гражданской авиации (ИКАО) предупредила о «повышенных рисках» для гражданских судов из-за боевых действий. Об этом говорится в заявлении ИКАО о безопасности и защите международной гражданской авиации. Оно вышло после того, как туда обратилась Украина с призывом «закрыть небо» над Россией.

«ИКАО отмечает повышенный риск того, что гражданские самолеты могут стать мишенью или попасть под перекрестный огонь, и хотя авиационная отрасль способна перенаправлять рейсы и поддерживать операции во время конфликтов, эта оперативная гибкость не решает фундаментальную угрозу безопасности», — отмечают в организации.

В ИКАО добавили, что страны-члены должны «оперативно обмениваться информацией об угрозах, когда действия представляют опасность» для гражданских самолетов, укреплять механизмы оценки рисков и своевременного принятия решений, а также улучшать координацию между военными и гражданскими властями, «чтобы предотвращать ошибочную идентификацию гражданских судов как военных целей».

«ИКАО обновляет свое руководство по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, и руководство по оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи них, уделяя особое внимание тому, как власти, авиакомпании и поставщики аэронавигационных услуг могут лучше оценивать угрозы, исходящие от злонамеренных действий», — заключили в международной организации.

При этом в заявлении ИКАО никакие регионы и страны конкретно не называются.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев уведомил ИКАО о том, что российское воздушное пространство из-за участившихся атак дронов и ракет небезопасно для гражданской авиации.

«Мы настоятельно призываем всех избегать его (воздушного пространства России. — Прим. RTVI). <…> Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты. <…> Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что угрозы Киева в отношении гражданской авиации — это проявление «государственного терроризма».