Контакты между Москвой и Киевом сохраняются на уровне спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Вы знаете, насколько они ведут к мирному соглашению, мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины. Но контакты действительно имеются, они продолжаются в текущем режиме по линии специальных служб, прежде всего», — отметил глава государства.

При этом Путин назвал проявлением «государственного терроризма» захваты гражданских судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданскую авиацию. По словам российского лидера, западные союзники Украины становятся соучастниками международного терроризма, «отмалчиваясь о действиях Киева».

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил зарубежные авиакомпании, страховщиков и дипмиссии о том, что из-за атак беспилотников и ракет российское воздушное пространство небезопасно и «де-факто будет закрываться».

На следующий день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) об опасности российского неба.