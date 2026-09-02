Украина уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о том, что «воздушное пространство России небезопасно для гражданской авиации в связи с возросшей военной активностью». Об этом сообщил глава украинского МИДа Андрей Сибига в соцсети X.

Он заявил, что на фоне эскалации конфликта российское воздушное пространство «становится все более опасным», в связи с чем все авиакомпании и правительства должны «проявлять осторожность».

«Украина официально уведомила ICAO о том, что воздушное пространство России небезопасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы настоятельно призываем всех избегать его. <…> Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты. <…> Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — говорится в сообщении.

Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», министр инфраструктуры Украины Николай Калашник написал письмо генсеку ICAO Хуану Карлосу Салаcару, в котором призвал принять меры для безопасности гражданской авиации в связи с тем, что нахождение гражданских самолетов в воздушном пространстве РФ «может нести особо высокие риски». Речь идет о предложении полного запрета гражданских полетов над Россией для государств-членов ICAO, говорится в статье.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и дипломатические миссии об угрозе полетов в воздушном пространстве России из-за увеличения активности беспилотников. По словам украинского лидера, атаки БПЛА и ракет на территорию РФ будут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

Президент России Владимир Путин назвал заявление Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер отметил, что «если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить».

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин, комментируя слова Зеленского, заявил, что российские авиационные службы готовы к угрозам со стороны Украины и не допустят значительных перебоев в работе гражданской авиации.

Ранее портал The Atlantic сообщил, что Украина разработала план по изоляции воздушного пространства над Москвой. По информации издания, Киев планировал полностью парализовать работу московских аэропортов, запуская в сутки до 1 тыс. автономных беспилотников с искусственным интеллектом.