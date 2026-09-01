Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита ШОС 1 сентября прокомментировал заявление Владимира Зеленского о рисках для гражданской авиации в российском воздушном пространстве.

Ранее в тот же день украинский президент предупредил зарубежные авиакомпании, что небо над Россией становится опасным из-за беспилотников, и пообещал проинформировать об этом международные организации и страховщиков, обслуживающих российские аэропорты.

«Это заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание: они просят нас о возобновлении переговоров, о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдём чем ответить. Пусть никто не сомневается», — заявил Путин.

Россия не наносит ударов по представителям украинского руководства, сказал Путин и объяснил это тем, что Москве нужны люди на Украине для обсуждения мирного урегулирования.

О чем еще говорил Владимир Путин на пресс-конференции:

— Российским войскам осталось пройти 12 км до окружной дороги в Сумах.

— Российские подразделения вышли к восточным окраинам Славянска и Краматорска и к южным окраинам Дружковки.

— Указ о мерах защиты критической инфраструктуры не предполагает национализации. Подписать его Путин решил, объяснив это тем, что в России часто действуют по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

— России осталось отремонтировать 10% поврежденных нефтеперерабатывающих заводов.

— Сложности в отношениях с Арменией начались с проблем вокруг Карабаха, который Ереван сам признал частью Азербайджана.

— Движение Армении в сторону Евросоюза — суверенное право Еревана, но одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС невозможно, отметил Путин. Если Армения решит, что российская база в Гюмри ей не нужна, Россия уйдет оттуда «хоть завтра», добавил он.

— Обвинения Германии в адрес России из-за инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига Путин связал с кризисом внутренней политики Берлина.