Президент России Владимир Путин в Бишкеке, где 1 сентября проходит саммит ШОС, ответил на вопросы журналистов о будущем организации, контактах с США и своей метафоре о косатках и белых медведях.

Расширение ШОС зависит от решения постоянных членов организации, и торопиться с этим не стоит, сказал президент. Россия, по его словам, выступает за то, чтобы ШОС оставалась открытой организацией и число ее участников увеличивалось.

Говоря об отношениях с США и недавнем визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, Путин отметил, что представители спецслужб двух стран поддерживают контакты постоянно.

Российский лидер заявил, что переговорный процесс по украинскому треку на сегодняшний день заморожен, отметив, что любые переговоры должны иметь конкретное содержание.

Заявление президента Украина Владимира Зеленского о «закрытии неба над Россией» Путин назвал заявкой на государственный терроризм.

«И обращаю внимание: они просят нас о возобновлении переговоров, о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается», — сказал он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер остаются желанными гостями в России, Москва с удовольствием работает с ними, добавил президент.

Путин также вернулся к своей метафоре о косатках и белых медведях, которую впервые озвучил в конце августа на встрече с учителями. Свои слова он объяснил так: если кто-то попытается «стащить нас вниз по пищевой цепочке, слопать, сожрать нас», то может «схлопотать и по зубам».