Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что российские авиационные службы готовы к угрозам со стороны Украины и не допустят значительных перебоев в работе гражданской авиации. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении сделать воздушное пространство над Россией небезопасным для гражданских самолетов.

«Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы», — сказал Никитин журналистам во Владивостоке.

По его словам, Минтранс находится в постоянном взаимодействии с Минобороны, Росгвардией и другими специальными службами. «Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации», — заявил министр.

При этом Никитин отметил, что при возникновении угроз аэропорты будут закрываться в соответствии с требованиями безопасности.

«„Ковры“, конечно, будут безусловно, потому что безопасность пассажиров — это главное. Но мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы», — сказал он.

Министр добавил, что Росавиация работает в режиме постоянного оперативного диалога с силовыми структурами и военными. По его словам, информация о происходящем передается максимально быстро, а необходимость в отдельном совещании на уровне руководства на данный момент отсутствует.

«Контакт с военными — ежеминутный. Если потребуются какие-то совещания у руководителя, мы, конечно, попросим об этом, но на сегодняшний день это не требуется. Требуется слаженная работа и максимально быстрое информирование по всей линии специальной о том, что происходит, и мы справимся с этим», — заявил Никитин.

1 сентября Зеленский обратился к авиакомпаниям и страховым компаниям, использующим российское воздушное пространство, и заявил, что оно становится небезопасным из-за увеличения активности беспилотников. Украинский президент при этом утверждал, что Киев не угрожает гражданской авиации напрямую.