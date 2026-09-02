Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что российские авиационные службы готовы к угрозам со стороны Украины и не допустят значительных перебоев в работе гражданской авиации. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении сделать воздушное пространство над Россией небезопасным для гражданских самолетов.
«Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы», — сказал Никитин журналистам во Владивостоке.
По его словам, Минтранс находится в постоянном взаимодействии с Минобороны, Росгвардией и другими специальными службами. «Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации», — заявил министр.
При этом Никитин отметил, что при возникновении угроз аэропорты будут закрываться в соответствии с требованиями безопасности.
«„Ковры“, конечно, будут безусловно, потому что безопасность пассажиров — это главное. Но мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы», — сказал он.
Министр добавил, что Росавиация работает в режиме постоянного оперативного диалога с силовыми структурами и военными. По его словам, информация о происходящем передается максимально быстро, а необходимость в отдельном совещании на уровне руководства на данный момент отсутствует.
«Контакт с военными — ежеминутный. Если потребуются какие-то совещания у руководителя, мы, конечно, попросим об этом, но на сегодняшний день это не требуется. Требуется слаженная работа и максимально быстрое информирование по всей линии специальной о том, что происходит, и мы справимся с этим», — заявил Никитин.
1 сентября Зеленский обратился к авиакомпаниям и страховым компаниям, использующим российское воздушное пространство, и заявил, что оно становится небезопасным из-за увеличения активности беспилотников. Украинский президент при этом утверждал, что Киев не угрожает гражданской авиации напрямую.
Термин «ковер» используется для обозначения режима, при котором воздушное пространство закрывается из соображений безопасности. Минтранс ранее отмечал, что российская авиация адаптировалась к таким ограничениям и научилась быстрее взаимодействовать с железнодорожным транспортом для перевозки пассажиров при закрытии аэропортов.