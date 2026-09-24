Британский стартап NPK Recovery перерабатывает мочу из туалетов на фестивалях и спортивных мероприятиях в жидкое удобрение. Как показывает Reuters, для этого компания разработала мобильную установку, которую можно подключить к туалетам прямо на месте события.

Вместо вывоза содержимого туалетных баков на очистные сооружения мочу направляют в установку. Бактерии преобразуют содержащиеся в ней питательные вещества в форму, доступную растениям. Затем жидкость фильтруют, нагревают для обеззараживания, удаляют лишнюю воду и проверяют каждую партию. На выходе получается концентрированное удобрение с азотом, фосфором и калием — их обозначения составляют название NPK.

Технологию уже испытывали на массовых мероприятиях, в том числе на фестивале Boomtown и Лондонском марафоне. В испытаниях Королевского сельскохозяйственного университета удобрение NPK Recovery при выращивании пшеницы показало результат, сопоставимый с распространенным минеральным удобрением — аммиачной селитрой. Это результаты испытаний, а не свидетельство того, что продукт уже заменил обычные удобрения в британском сельском хозяйстве.

У стартапа есть и план применения за пределами полей: полученное удобрение собираются использовать для выращивания 4,5 тыс. местных деревьев в Уэльсе. По замыслу компании, переработка на месте позволит одновременно сократить объем отходов, который приходится вывозить с мероприятий, и вернуть питательные вещества в почву.