Президент США Дональд Трамп 23 сентября лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Сегодня лидеры проведут переговоры в Белом доме. В повестке — торговое перемирие, искусственный интеллект и противодействие поставкам фентанила, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Встреча у самолета стала редким для американского президента жестом: по данным Reuters, в последний раз глава США встречал иностранного гостя на этой авиабазе в 2015 году. Трамп и первая леди Мелания приветствовали Си и его супругу Пэн Лиюань на летном поле, после чего лидеры ненадолго поговорили и сфотографировались.

Программа визита рассчитана на три дня. На 24 сентября Белый дом запланировал официальную церемонию с участием 479 военнослужащих и пролетом бомбардировщика B-2 в сопровождении четырех истребителей F-22. Вечером состоится государственный ужин. На следующий день Трамп и Си вместе с супругами посетят Национальный архив США.

К визиту Вашингтон подошел с заявлением о продлении торгового перемирия. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что стороны договорились сохранить его до 10 января вместо прежнего срока окончания 10 ноября. Среди торговых разногласий остаются ограничения на поставки американских чипов и китайских редкоземельных материалов.

За пределами торговли стороны расходятся по Тайваню и Ирану. По данным NYT, Си, как ожидается, поднимет вопрос Тайваня, а Вашингтон рассчитывает обсудить связи Пекина с Тегераном. Возможны также договоренности о борьбе с наркотрафиком и продолжении контактов по вопросам ИИ, но объявлений о прорыве по этим направлениям пока нет.

NYT обращает внимание на разницу между торжественным приемом и накопившимися претензиями Вашингтона к Пекину. Председатель комитета Сената США по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер призвал Трампа прямо спросить Си о наращивании китайских вооруженных сил и поддержке Ирана. Госсекретарь Марко Рубио, защищая решение провести визит, заявил, что отношения США и Китая «определят XXI век» и потому лидеры двух стран должны разговаривать напрямую.

Китайскую тему попытался включить в повестку и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что попросил Трампа предложить Си повлиять на Владимира Путина ради прекращения войны или хотя бы шагов к деэскалации. По словам Зеленского, американский президент обещал передать эту просьбу. Подтверждения того, что Украина войдет в программу переговоров Трампа и Си, пока нет.