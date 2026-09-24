Суд Манхэттена приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над бывшей ассистенткой продакшна Мириам Хейли. Приговор вынес судья Манхэттенского уголовного суда Кёртис Фарбер, сообщает The Guardian.

Перед оглашением приговора Хейли выступила с заявлением о влиянии преступления на ее жизнь. Она рассказала о травле и унижениях, которые пережила за последние семь лет, включая публичную дискредитацию со стороны Вайнштейна, его защиты и, предположительно, оплаченных подкастеров.

«Перенесенное сексуальное насилие со стороны Харви Вайнштейна навсегда разрушило мою жизнь и чувство защищенности, которое, возможно, никогда не восстановится. Решение открыто заявить об этом означает, что мне придется оглядываться через плечо еще много лет. Для меня это приговор на всю жизнь», — сказала Хейли, слова которой приводит CNN.

По ее словам, все пережитые ею после дачи показаний трудности являются прямым следствием действий Вайнштейна, и несколько раз она была близка к тому, чтобы отказаться от дальнейшего отстаивания своих прав в суде.

«Я живу с раскаянием и искренне прошу прощения за свои действия. У меня действительно есть раскаяние из-за боли, причиненной Мириам Хейли, но я должен подтвердить свою невиновность», — сказал Вайнштейн, обращаясь к суду из инвалидного кресла.

Прокурор округа Николь Блумберг просила приговорить Вайнштейна к 20 годам заключения с последующими пятью годами надзора после освобождения, отметив, что он не проявил ни малейшего раскаяния в содеянном.

Защита, напротив, настаивала на минимальном сроке: адвокат Джейкоб Каплан просил добавить три года к уже отбытым шести, указывая, что более длительный срок повышает риск смерти Вайнштейна в тюрьме.

По словам защиты, с 2025 года Вайнштейна шесть раз госпитализировали, он страдает от рака крови, застойной сердечной недостаточности и проблем с почками, а также уже несколько лет передвигается на инвалидном кресле.

«У вас было все. Ваше наследие могло войти в историю благодаря величию. Но вы перечеркнули его, напав на Мириам Хейли», — сказал Фарбер, обращаясь к Вайнштейну перед оглашением приговора.

Судья отметил, что Вайнштейна будут помнить не только как кинопродюсера, но и как лицо движения #MeToo, добавив, что тот воспользовался мечтой Хейли о работе в киноиндустрии.

«Когда-то один из самых влиятельных людей в индустрии развлечений, Вайнштейн был обладателем “Оскара” и продюсером таких хитов, как “Влюбленный Шекспир”, “Криминальное чтиво” и “Шоколад”. Однако его падение началось стремительно после обвинений в сексуальном насилии в 2017 году, которые положили начало движению #MeToo», — пишет CNN.

Инцидент, за который Вайнштейна осудили, произошел в 2006 году в его квартире на Манхэттене. По показаниям Хейли, она согласилась зайти к продюсеру после того, как познакомилась с ним через общих друзей и недолго работала ассистенткой на реалити-шоу Project Runway, которое он продюсировал.

Она рассказала суду, что после недолгой беседы на диване в гостиной Вайнштейн попытался ее поцеловать. Хейли вскочила и оттолкнула его, но продюсер схватил ее, силой затащил в спальню и совершил над ней насилие, игнорируя ее просьбы остановиться, пишет ABC News.

Также в суде прозвучало, что позже между ними произошел еще один эпизод — незапланированный, но не насильственный половой контакт.

Дела Харви Вайнштейна

Харви Вайнштейну 74 года, он был одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. После обнародования обвинений в сексуальных домогательствах в 2017 году его карьера рухнула. С момента начала расследований с обвинениями в сексуальных домогательствах или насилии в его адрес выступили более 80 человек.

Первое уголовное дело против Вайнштейна было рассмотрено в Нью-Йорке: в 2020 году суд признал его виновным в насилии над Мириам Хейли и в изнасиловании Джессики Манн, назначив 23 года тюрьмы. В 2024 году приговор был отменен, дело отправили на новое рассмотрение, а в 2025 году состоялся повторный процесс, по итогам которого Вайнштейна вновь признали виновным по эпизоду с Хейли; обвинение по делу Манн впоследствии было снято, а по эпизоду с Каей Соколой его оправдали.

Второе уголовное дело рассматривалось в Калифорнии: в 2022 году суд признал Вайнштейна виновным в изнасиловании итальянской модели в отеле во время кинофестиваля. В июне 2026 года апелляционный суд подтвердил сам обвинительный приговор, но отменил первоначальный 16-летний срок из-за ошибки при его расчете. Сейчас Вайнштейн ожидает нового приговора по этому делу.