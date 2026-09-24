«Совет мира», созданный президентом США Дональдом Трампом, предложил шестимесячный план начала восстановления сектора Газа стоимостью $2,45 млрд. Об этом сообщает AP News.

Программу представили на заседании руководства совета в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Она включает 66 проектов в сфере инфраструктуры, образования, здравоохранения и организации управления территорией. Предложение адресовано прежде всего потенциальным донорам, которым предстоит финансировать восстановление.

Эти меры должны поддержать реализацию плана Трампа из 20 пунктов по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Члены правления «Совета мира» признали, что на пути к ее реализации остаются серьезные препятствия.

По его оценке, материальный ущерб в Газе составляет $35,2 млрд, а на полное восстановление в ближайшие десять лет потребуется около $71,4 млрд. Крупнейшей статьей расходов стала инфраструктура. На нее заложено около $1 млрд, в том числе $400 млн на временное жилье, $275 млн на расчистку завалов и неразорвавшихся боеприпасов, а также $50 млн на ремонт больниц, пишет Axios, получивший копию документа. Всю сумму собрать пока не удалось, но, по словам представителей совета, сразу она и не понадобится.

Режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года, должен был открыть дорогу к восстановлению Газы под эгидой совета. Мирный план также предусматривал дальнейший отвод израильских войск, разоружение ХАМАС, ввод международных миротворческих сил и создание нового аполитичного палестинского правительства, которое взяло бы на себя текущее управление анклавом.

Сейчас выполнение договоренностей, поддержанных США, в значительной степени застопорилось, пишет AP. При этом благодаря прекращению огня остановились наиболее интенсивные боевые действия, а гуманитарная ситуация в анклаве улучшилась.

При этом израильская армия расширила зону контроля и, по данным агентства, сейчас удерживает около 60% сектора; ХАМАС не сложил оружие, международный контингент и новое правительство в Газу так и не вошли, к восстановлению не приступали. Подавляющее большинство палестинцев по-прежнему живут в палаточных лагерях или среди руин домов.

Высокий представитель Совета мира Николай Младенов связал дальнейшее продвижение прежде всего с разоружением ХАМАС, от которого движение отказывается. Одновременно он призвал Израиль сократить масштаб военной операции. По словам Младенова, приоритетом остается результат, а не соблюдение календарных сроков.

«Мы хотим быть уверены, что это сработает», — подчеркнул он.

Помимо восстановления, совету предстоит определить сроки развертывания международных сил безопасности и начала работы нового правительства, подготовить план разоружения ХАМАС и наладить ввоз остро необходимых стройматериалов.

Командующий международными стабилизационными силами для Газы, американский генерал Джаспер Джефферс, представил пятиэтапный подход к демилитаризации ХАМАС.

На первом этапе предполагается развернуть подразделения из Косово и Марокко, затем к ним должны присоединиться контингенты из Албании и Казахстана. Их задачами станут демилитаризация территории и вывод из эксплуатации всей военной инфраструктуры движения.

Цель, по словам генерала, — поэтапно передать контроль над безопасностью временному правительству, после чего Израиль должен будет вывести войска.