Дональд Трамп лично встретил Си Цзиньпина в США, Евросоюз исключил Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка, а европейский дизель подорожал на фоне сообщений о возможном запрете его экспорта из США. Что еще пишут мировые СМИ утром 24 сентября — в дайджесте RTVI.

Трамп встретил Си у самолета и продлил торговое перемирие

Президент США лично встретил председателя КНР на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Как сообщает Reuters, подобный прием иностранного лидера там не устраивали с 2015 года. Си прибыл с трехдневным визитом; основные переговоры назначены на 24 сентября.

Перед встречей министр финансов США Скотт Бессент объявил, что стороны договорились продлить торговое перемирие до 10 января. В повестке лидеров остаются поставки редкоземельных металлов и микросхем, Тайвань и отношения Китая с Ираном.

Индия выразила США обеспокоенность из-за санкций за торговлю с Россией

Главы внешнеполитических ведомств США и Индии Марко Рубио и Субраманьям Джайшанкар обсудили американский закон, позволяющий вводить пошлины против стран, закупающих российские энергоносители. Джайшанкар заявил, что вновь довел до Вашингтона опасения Нью-Дели.

Reuters отмечает, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. Закон предусматривает пошлины до 100% на товары из стран, подпадающих под установленные в нем критерии.

ЕС снял санкции с Усманова и Фридмана ради продления остального списка

Евросоюз исключил Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка, одновременно продлив ограничения против почти 3 тыс. других лиц и организаций на три года. Решение стало компромиссом после спора между странами ЕС, который едва не сорвал продление всего режима.

Украина раскритиковала исключение бизнесменов, пишет The Telegraph. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также потребовал от Франции объяснить, почему она добивалась снятия санкций с Усманова.

Европейский дизель подорожал на слухах о запрете экспорта из США

Европейские фьючерсы на дизель подскочили в моменте на 7%, сообщает Financial Times. Рынок отреагировал на сообщения о возможном ограничении американского экспорта: США стали одним из важнейших поставщиков этого топлива в Европу.

При этом представитель Белого дома опроверг сообщение о подготовке 90-дневного запрета. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что полный запрет поставок не рассматривается, поскольку он может поднять цены также на бензин и авиационное топливо.

Германия попросила США разрешить выпуск ракет Patriot в Европе

Берлин добивается разрешения производить в Европе перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, пишет Financial Times. Германия рассчитывает увеличить доступность ракет, которые необходимы в том числе Украине для защиты от баллистических ударов.

Решение зависит от согласия Вашингтона и договоренностей с производителем, Lockheed Martin.

Сторонники Трампа призывают его ввести военное положение перед выборами

Несколько активистов из окружения президента предлагают ему объявить чрезвычайное или военное положение в связи с ноябрьскими выборами в Конгресс, выяснил The Atlantic. Они ссылаются на неподтвержденные утверждения о готовящихся фальсификациях.

Белый дом сообщил изданию, что эти люди не участвуют в выработке избирательной политики. Советники администрации, напротив, пытаются отвлечь Трампа от бездоказательных заявлений о нарушениях. Как отмечает журнал, само объявление чрезвычайного положения не дает президенту полномочий единолично отменить выборы или взять их проведение под контроль.

Иран отказался открывать Ормуз при сохранении санкций США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на Генассамблее ООН, что Тегеран не намерен создавать ядерное оружие, но продолжит отстаивать право на мирные атомные технологии. Он также связал восстановление свободного судоходства через Ормузский пролив со снятием американских санкций и морской блокады, сообщает Bloomberg.

Заявление прозвучало после возобновления контактов между представителями США и Ирана. Переговорный канал открыт, однако стороны по-прежнему расходятся по условиям прекращения боевых действий и ограничениям иранской ядерной программы.

Венгрии предложили вернуть €4,2 млрд замороженных средств ЕС

Еврокомиссия предложила разблокировать для Венгрии €4,2 млрд и восстановить доступ ее вузов к программам Erasmus+ и Horizon Europe. Bloomberg связывает перемену с реформами, начатыми правительством Петера Мадьяра после ухода Виктора Орбана.

Предложение должен рассмотреть Совет ЕС. В Еврокомиссии уточнили, что до принятия им решения действующие ограничения сохраняются.

Германия приготовила для Индии сделку по подлодкам на $8 млрд

Берлин готов подписать соглашение о строительстве шести подводных лодок для Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкого представителя. Проект стоимостью около $8 млрд предполагает строительство кораблей на индийской верфи с участием германской Thyssenkrupp Marine Systems и передачу технологий.

Контракт пока не заключен: окончательное решение остается за Нью-Дели. Для Индии проект означает расширение круга поставщиков вооружений и развитие собственного судостроения.

Эксперты предупредили, что энергетическая передышка в войне с Ираном заканчивается

Авторы статьи в Foreign Affairs Ричард Хаасс и Кэролин Киссане считают, что способы компенсировать перебои ближневосточных поставок постепенно исчерпываются. Дополнительные объемы нефти, использование резервов и перенаправление грузов позволили смягчить первый удар по рынку, но повреждение инфраструктуры и угроза судоходству в Красном море повышают цену продолжения войны.

Хаасс и Киссане предлагают США и Иран договориться о прекращении ударов по энергетике, восстановлении судоходства и ограничениях ядерной программы.

Европе предсказали проигрыш технологической гонки из-за собственных правил

Автор Foreign Affairs Эндрю Макафи утверждает, что европейским молодым компаниям мешают расти сложные правила найма, налогообложение и трудный доступ к инвестициям. По его оценке, поддержка крупных действующих концернов не заменяет условий, в которых могут появиться новые технологические лидеры.

Макафи относит к препятствиям и стоимость соблюдения цифрового законодательства ЕС.