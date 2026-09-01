Президент Украины Владимир Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и дипломатические миссии об угрозе полетов в воздушном пространстве России. Об этом он заявил в вечернем обращении 1 сентября.

По словам Зеленского, удары украинских дронов и ракет по территории России будут создавать всё больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

«Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным», — заявил Зеленский.

При этом президент Украины заверяет, что Киев не намерен атаковать гражданские самолеты.

«Украина не угрожает гражданской авиации как таковой — ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, так что это надо учитывать. Гражданской авиации среди дронов не место», — заявил он.

Зеленский отметил, что удары по военным объектам и связанной с боевыми действиями экономикой России продолжатся, и посоветовал авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные российские города, обратить на ситуацию особое внимание.

«Мы в Украине не хотим терять невинные жизни, поэтому предупреждаем партнеров: в небе России закончились безопасные моменты», — сказал он.

Президент Украины сообщил, что Киев готов временно приостанавливать удары по отдельным регионам России по просьбе партнеров. Так, по просьбе США украинские войска не наносили удары по Москве и Санкт-Петербургу 19, 20 и 21 августа — незадолго до визита в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Также Киев согласился на просьбу «другой мировой державы» временно воздержаться от ударов на владивостокском направлении.

Зеленский связал восстановление безопасности российского воздушного пространства с завершением боевых действий.

«Безопасность в небо России вернется. Вернется тогда, когда начнется настоящее движение к миру. Небо над Россией сейчас для дронов. Не для гражданской авиации», — отметил президент Украины.

МИД Украины и другие профильные ведомства направят информацию об опасности полетов над Россией международным организациям, добавил Зеленский.

Российские власти на момент публикации заявление Зеленского не комментировали.