В Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного после гибели людей после нападения бурых медведей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления СКР по региону.

В ходе обысков изъяты документы, связанные с регулированием популяции хищников. Следственные мероприятия показаны на оперативном видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее старший помощник руководителя СКР по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова сообщила, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК — «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание за это — 7 лет лишения свободы.

Дело связано с гибелью шести человек, уточнила она.

«В результате ненадлежащего исполнения обязанностей и отсутствия должного контроля в сентябре 2026 года на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов Красноярского края зарегистрировано шесть фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших смерть», — сказала Арбузова.

Как отметила представитель СКР, в Красноярском крае популяция бурых медведей выросла в 2,5 раза, сейчас их более 26 тыс. По ее словам, от жителей поступило более 120 сообщений о появлении хищников в более чем 15 районах края, а также в Красноярске и закрытых городах атомной промышленности Железногорске и Зеленогорске.

По версии следствия, чиновники краевого Минприроды и другие уполномоченные лица проигнорировали эти обращения и не приняли мер по регулированию популяции медведей и защите населенных пунктов.

Следственные действия по делу продолжаются, действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

С 18 сентября в Иркутской области действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к жилым домам, трассам и населенным пунктам. В Байкальске с 19:00 действует комендантский час. Жителям запрещено находиться на улице, в парках и тайге в темное время суток.

В Киренском округе области жертвами медведей стали трое мужчин, которые вышли в лес за грибами или ягодами.