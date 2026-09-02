Ответ России на возможные удары Киева по гражданским самолетам будет очень жестким, заявил RTVI депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Я не думаю, что надо долбить по пассажирским поездам — это было бы навряд ли. Нужно двинуть просто по самому [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и окружению, снести с этой земли — и все», — заявил депутат.

Гурулев обратил внимание на то, как на угрозы Зеленского ответил президент РФ Владимир Путин.

«Президент четко сказал: не дай Бог, это случится. Это, во-первых, акт терроризма, во-вторых, будет крайне жесткий ответ. Причем, судя по его вчерашней мимике, я думаю, ответ реально будет очень жесткий», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Зеленский призвал международные авиакомпании отказаться от полетов над Россией из-за беспилотников, так как небо над страной становится «полностью опасным». Путин, комментируя слова украинского президента, подчеркнул, что его заявление — «это заявка на государственный терроризм», а с террористами, отметил он, «переговоров не ведут». Глава государства подчеркнул, что Россия найдет, чем ответить.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая в своем телеграм-канале о возможном ответе, обратил внимание на то, что «у всякого террора есть спонсоры» и «в данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских». А они, указал политик, «часто ездят в Киев поездом».

В свою очередь министр транспорта РФ Андрей Никитин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), заверил, что ведомство работает в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией. Он выразил уверенность, что «каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации» не допустят.