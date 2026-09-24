Россия заняла второе место в мире по стоимости экспорта вооружений в 2025 году. Поставки составили около $15 млрд, или 12,55% мирового рынка, следует из отчета Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Первое место заняли США: их экспорт центр оценил в $44,6 млрд — почти втрое выше российского.

После начала СВО российские ведомства практически перестали публиковать подробные сведения о военных поставках за рубеж, отмечает ЦАМТО. Аналитики связывают это в том числе с риском вторичных санкций для покупателей. По открытым данным нельзя установить, какие страны получили российское оружие, каких видов и в каком объеме; показатель за 2025 год центр определяет экспертно.

В исследовании фигурирует и более крупная цифра — $70 млрд. Однако это не выручка от поставок, а портфель заказов: стоимость контрактов, которые Россия уже подписала, но еще не выполнила. Такую оценку, согласно ЦАМТО, привел первый вице-премьер Денис Мантуров. Разница между двумя показателями принципиальна: $15 млрд — это то, что Россия поставила покупателям в 2025 году, а $70 млрд — то, что ей еще предстоит поставить по действующим контрактам.

В рейтинге Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Россия занимает третье место — после США и Франции. Причина расхождения в методике: ЦАМТО оценивает стоимость поставок за 2025 год, а SIPRI — объем передач основных видов вооружений за пять лет, с 2021-го по 2025-й. Доли и места стран в этих рейтингах нельзя сравнивать как результаты одного и того же подсчета. По оценке SIPRI, за указанное пятилетие российский экспорт вооружений сократился на 64% относительно предыдущих пяти лет.

По расчетам ЦАМТО, мировой оружейный экспорт вырос с $96 млрд в 2024 году до не менее $119,5 млрд в 2025-м — это рекорд со времени окончания холодной войны. Центр связывает рост, в частности, с закупками новой и более дорогой техники взамен вооружений, ранее переданных Украине. Больше всего оружия в денежном выражении поставили США: на них пришлось 37,32% мирового рынка.

Третье место в рейтинге ЦАМТО впервые заняла Германия с экспортом на $8,9 млрд. Центр объясняет ее подъем поставками новой техники европейским странам, пополняющим арсеналы. Южная Корея стала четвертой с $8,8 млрд, обойдя Францию с $8,6 млрд.