«Почту России» оснастят средствами противодействия беспилотникам, согласно постановлению правительства. Они пополнили перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств, которыми должны обеспечиваться определенные категории работников федеральной почтовой связи.

В документе использована такая формулировка: «Специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».

Как уточняет ТАСС, речь идет об антидроновых ружьях.

В перечень уже входят служебные 9-мм пистолеты, револьверы и короткоствольный карабин, гражданское оружие с патронами травматического, газового и светозвукового действия, аэрозольные баллончики, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.

Нормы выдачи оружия из списка определены правительством. Правом пользоваться этими средствами обладают работники почты, охраняющие отделения или сопровождающие денежные переводы.

К организациям федеральной почтовой связи относятся АО «Почта России» и ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»).

Ранее власти расширили возможности бизнеса участвовать в защите от беспилотных атак. В конце мая РБК сообщил со ссылкой на источники, в том числе в Минобороны, об утверждении механизма закупки частными компаниями крупнокалиберного вооружения и техники для ПВО. По данным издания, приобретенное должны сразу передавать в воинские части для защиты регионов, промышленной и гражданской инфраструктуры.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий вводить временное управление в отношении имущества владельцев объектов критической инфраструктуры, не обеспечивших их безопасность. Среди оснований — неэффективность мер против атак БПЛА, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы таких объектов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил эту меру тем, что собственники предприятий зачастую не уделяют должного внимания защите от дронов.

Первый вице-премьер Денис Мантуров уточнил, что государство будет вмешиваться, если владельцы не готовы совместно решать проблемы безопасности и это создает риски для целых отраслей. По его словам, речь не идет о национализации или изменении формы собственности.

«Этот механизм не предполагает массового применения — точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне», — подчеркнул он.