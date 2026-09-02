Авиакомпания Turkish Airlines продолжает осуществлять рейсы в Москву. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе аэропорта Внуково.

«Авиакомпания Turkish Airlines осуществляет рейсы в Международный аэропорт Внуково и из него в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении перевозчика, поступившем в пресс-службу нашей авиагавани. С начала суток из Внуково вылетело уже 18 бортов турецкого авиафлагмана, прибыло в аэропорт — 20 рейсов», — рассказали представители московского аэропорта.

Также во Внуково призвали обратить внимание на официальное заявление турецкой авиакомпании Pegasus, которая ранее отменила часть рейсов в Россию.

«По результатам ежедневной оценки работы всей нашей маршрутной сети, проводимой на постоянной основе, наши рейсы в Россию, запланированные на ночь с 1 на 2 сентября, были отменены по техническим и эксплуатационным причинам. Помимо этих отмен, все наши рейсы, начиная со 2 сентября, выполняются в соответствии с расписанием», — цитирует Pegasus пресс-служба Внуково.

Для пассажиров, пострадавших от отмен, «планируется организация дополнительных рейсов».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и дипломатические миссии об угрозе полетов в воздушном пространстве России. По его словам, из-за атак дронов и ракет создается все больше рисков для гражданской авиации, а российское небо «де-факто будет закрываться».

На этом фоне на сайтах некоторых российских аэропортов появилась информация об отмене части рейсов, в частности, турецких авиаперевозчиков Pegasus и Turkish Airlines.