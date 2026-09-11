Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 11 сентября Вооруженные силы России нанесли групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве и Киевской области дата-центр «Би-Мобайл», обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ», — пояснили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что несколько ракет ударили по логистическому центру «Гостомель», который используется для хранения и распределения комплектующих для производства БПЛА большой и средней дальности.

Кроме того, в Хмельницкой области ударами российских беспилотников уничтожены инновационный терминал логистического центра «Новая почта» и аналогичный объект в городе Хмельницкий, использовавшийся для хранения и распределения дронов самолетного типа и комплектующих к ним.

«В Днепропетровской области силами воздушной разведки был обнаружен логистический центр «Днепр». Было установлено, что он эксплуатируется для хранения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и комплектующих к ним. После точных ударов беспилотников «Герань» на объекте зафиксирован пожар на большой площади», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что важные цели были обнаружены также и в Одессе: там ударные силы сожгли завод автомобильных агрегатов, в котором велся ремонт и обслуживание военной техники ВСУ.

«Помимо этого, в Одессе обнаружен и уничтожен склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, предназначенных для обеспечения украинских вооруженных формирований. В порту «Черноморск» удару подверглись два морских судна типа «сухогруз», доставлявших грузы военного назначения для ВСУ, и морской катер. Там же сгорели резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Наконец, на переходе морем в порт «Одесса» поражено морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку грузов для украинской армии», — подытожили в военном министерстве.

Эксперты отмечают, что этот ночной удар оказался значительно серьезнее, чем выглядел в первые часы. Всего, по предварительным данным, в сторону Украины было запущено более 60 ракет, в том числе баллистических и гиперзвуковых, а также применены реактивные беспилотники.

«Все это говорит о том, что российская армия нанесла не просто удар, а провела полноценную комбинированную операцию по уничтожению важных стратегических целей. На некоторых участках крупные пожары продолжались и утром, что свидетельствовало о серьезном характере повреждений», — отметил полковник, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Тимур Сыртланов.