После терактов 11 сентября 2001 года политика авиабезопасности США претерпела радикальные изменения — от полной реорганизации системы досмотра до расширения службы воздушных маршалов. О просчетах и нововведениях RTVI рассказал cпециалист по авиабезопасности, профессор кафедры авиационных и аэрокосмических наук Metropolitan State University в Денвере Джеффри Прайс.

«Главная уязвимость, которую выявили теракты 11 сентября, — полный провал политики авиабезопасности. Тогда разрешалось проносить на борт ножи длиной до четырёх дюймов (около 11 см. — Прим. RTVI) — именно этим и воспользовались террористы. Сам досмотр как таковой не был в этом виноват. Но в целом система была довольно слабой, особенно в части скрининга», — рассказал Джеффри Прайс RTVI.

По его словам, в авиаотрасли еще до терактов «много говорили о том, что систему нужно значительно усилить», и «печальная ирония 9/11 состоит в том, что [после всех этих разговоров] в конечном счете все закончилось провалом политики безопасности и провалом разведки».

«Мы радикально изменили всю систему досмотра. Создание Администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA, при Министерстве внутренней безопасности США) было следствием 11 сентября. Сказать, что это стало переломным моментом, — ничего не сказать. Это полностью изменило всю нашу систему авиационной безопасности», — поделился Прайс.

К примеру, постепенно на пунктах досмотра сформировался совершенно новый штат сотрудников. Авиакомпании больше не отвечали за безопасность на них— теперь этим занимается федеральное правительство, в основном через своих служащих, а в некоторых случаях — через утверждённых подрядчиков.

«Была создана государственная организация численностью более 5000 человек. В течение следующего — 2012-го — года к ней перешли функции досмотра — процесс шёл постепенно, но относительно быстро по меркам того, насколько быстро вообще способно действовать правительство», — пояснил авиаэксперт.

Также «изменилась и процедура для самих пассажиров: раньше они просто проходили через металлоискатель, а после стали проходить через устройства для сканирования тела».

«Сейчас мы отчасти возвращаемся к прежним технологиям — например, к металлоискателям для пассажиров программы Pre-check. Но в целом это совершенно другая система», — отметил Прайс.

Также добавились требования снимать обувь, доставать жидкости и ноутбуки.

«Раньше на пункте досмотра проводили пару минут — и это уже считалось «большой загруженностью». После 11 сентября пассажиры стали проводить там час и более. Раньше авиакомпании советовали приезжать за час до вылета, а то и за 30 минут — этого было достаточно. Теперь советуют приезжать за два-три часа до вылета — приходится буквально «разбивать лагерь» в аэропорту и проводить там половину дня, просто чтобы пройти все процедуры», — рассказал Джеффри Прайс.

Изменились и другие вещи.

«В аэропортах начали досматривать сдаваемый багаж — раньше этого не делали. Мы начали более тщательно проверять и сотрудников [аэропортов], в том числе проводить более глубокую проверку их биографии — раньше такого уровня проверок не было», — отметил собеседник RTVI.

Он признал, что события 11 сентября стали мощнейшей «кнопкой перезагрузки» для авиационной безопасности.

«Мы внедрили множество мер, которые формально не были связаны с самим терактом, но закрывали бреши в системе. То есть изменилось буквально все», — признал Джеффри Прайс.

По его словам, сложно сказать, какие меры оказались более, а какие — менее эффективными. Ведь «сдерживающий эффект всегда трудно измерить — не всегда понятно, какой именно уровень защиты действительно работает».

«Это немного похоже на вопрос о том, сколько раз в ваш дом не влезли только потому, что вы оставили включённым свет или заперли дверь? Вы этого не узнаете. Возможно, сейчас мы знаем чуть больше благодаря уличным камерам видеонаблюдения типа Ring, но всё равно это сложно оценить. Как узнать, что кто-то просто проехал мимо и передумал грабить квартиру именно из-за камеры на двери? То же самое и с авиационной безопасностью — сложно определить, какой именно уровень защиты, какая мера удержала кого-то от совершения теракта», — пояснил он.

Как бы то ни было, самым значимым изменением все же стало усовершенствование досмотра.

«Я бы сказал, что мы перешли с уровня безопасности «три из десяти» на уровень «восемь из десяти», а то и выше — с точки зрения многослойности системы защиты», — признал Прайс.

Также он отметил службу воздушных маршалов (Federal Air Marshal Service — подразделение агентов TSA, которые инкогнито следят за безопасностью на борту).

«На момент 11 сентября 2001 года таких сотрудников было около 30 человек на всю организацию. Сейчас их несколько тысяч. TSA не раскрывает точные цифры, но само наличие такой службы уже является сдерживающим фактором для тех, кто хочет совершить преступление на борту», — рассказал Прайс.

Однако, по его словам, «в системе ещё остаются элементы, которые нужно улучшать».

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