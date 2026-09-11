Меры поддержки населения и бизнеса, принятые правительством Германии в связи с энергетическим кризисом 2022 года, обошлись федеральному бюджету в 50,4 млрд евро. Такие данные привело министерство финансов ФРГ в ответе на запрос депутата бундестага от «Зеленых» Робина Вагенера. С документом ознакомилось издание Bild.

В сумму вошли расходы на ограничение цен на газ и электроэнергию, декабрьскую экстренную помощь и другие программы. По расчетам газеты, это около 600 евро на жителя — только по линии прямой господдержки, без учета более широких экономических последствий.

Поводом для антикризисного пакета стало сокращение поставок газа в Европу российской стороной в 2022 году, а затем их полное прекращение. Действующий на тот момент канцлер Олаф Шольц назвал антикризисный пакет «двойным бумом» (Doppelwumms). Программа должна была защитить домохозяйства и предприятия от резкого подорожания энергии.

Опрошенные изданием эксперты считают, что бюджетные расходы отражают лишь часть издержек кризиса.

«Государственные расходы в размере более 50 млрд евро — реалистичный порядок величин. Однако фактические экономические последствия энергетического кризиса, вероятно, были значительно масштабнее», — сказала член Совета экономических экспертов Германии Вероника Гримм. При этом помощь, по ее мнению, была необходима, «чтобы предотвратить банкротства и защитить домохозяйства от чрезмерной нагрузки».

Эксперт по энергетике и безопасности из Боннского университета Франк Умбах указал, что в подсчет не вошли затраты на новые терминалы для сжиженного природного газа, потери экономики и последствия устойчиво высоких цен на энергию.

«Эти 50 млрд евро учитывают прежде всего государственные меры поддержки. Фактический счет за газовую зависимость значительно выше», — считает он.

Для сравнения в статье приводятся данные Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики: по состоянию на 30 июня 2026 года объем двусторонней помощи Германии Украине составил 30,6 млрд евро. Таким образом, расходы на антикризисные меры оказались примерно на 65% выше. Вагенер считает поддержку Киева вложением в общую европейскую безопасность.

Причину уязвимости немецкой экономики специалист по энергетике из Германского института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт видит в зависимости от российского топлива.

«Германия, у которой на российский газ приходилось около 55%, поставила себя в опасную одностороннюю зависимость», — сказала она. По ее оценке, это усилило ценовой шок при сокращении и последующей остановке поставок в страну.

Летом 2022 года «Газпром» начал сокращать прокачку по «Северному потоку», а в начале сентября остановил ее. Компания объясняла снижение объемов проблемами с возвратом турбины после ремонта в Канаде и санкционными ограничениями, а остановку — утечкой масла на оставшемся агрегате. Речь шла о конкретном маршруте, а не о полном прекращении экспорта российского газа в Европу.

Москва отвергала обвинения в том, что стала причиной энергокризиса. В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин связывал его с европейской энергетической политикой и предлагал снять санкции с «Северного потока-2». А 1 сентября 2026 года глава государства вновь заявил о готовности поставлять газ в Германию. По его словам, для этого необходимо решение немецких властей, которому препятствуют американские санкции.

* Минюст включил в список иноагентов издание «Bild на русском»