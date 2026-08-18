С начала военного конфликта на Украине Израиль так и не присоединился к санкциям против Москвы, а также не поставлял «смертоносное вооружение» Киеву. Этом в специальном интервью RTVI подтвердил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Мы для себя в России отметили, что Израиль не присоединился к незаконным ограничительным мерам, которые западные страны высокопарно называют санкциями, присвоив себе это право. Действительно, присоединения этого не было», — подтвердил глава российской дипмиссии.

По словам Анатолия Викторова, в Израиле звучали «некоторые заявления, в том числе очень высокопоставленных израильских представителей, о поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины — что можно расценивать как некую политическую и моральную поддержку».

«Тем не менее линия на отказ от поставок смертоносных вооружений и их компонентов киевскому режиму вот уже несколько лет выдерживается с самого начала конфликта и до сих пор», — отметил посол России в Израиле.

Была «информация о поставках бронежилетов, системы раннего оповещения гражданского населения, какие-то медицинские проекты», добавил собеседник RTVI.

«Но еще раз подчеркиваю, что прямых поставок израильских вооружений в зону СВО, на украинскую часть этой зоны, отсутствуют. Что мы тоже для себя отмечаем. У нас очень много других интересов и задач, поэтому я думаю, что наши отношения будут на них и сфокусированы», — заключил Анатолий Викторов.

После февраля 2022 года израильские власти отказались поставлять оружие Украине. Это объясняли тем, что такой шаг может опустошить собственные запасы. К тому же израильский премьер Биньямин Нетаньяху допускал, что в итоге оружие может оказаться у Ирана.