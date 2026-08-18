Москва продолжает поставлять зерно Израилю и остается основным его поставщиком в эту страну, заявил в специальном интервью RTVI посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По данным дипломата, Израиль не отказался от импорта продукции, несмотря на ситуацию в порту Хайфы, где в апреле не смогло разгрузиться судно из-за протестов Украины.

«Россия остается основным поставщиком зерновых в Израиль. В Израиле об этом знают и власти, и бизнес. Намерения отказываться от этого я пока не вижу. Сотрудничество в сфере торговли сельхозпродукцией, зерновыми и другими видами продукции сохраняется и будет продолжено», — рассказал Анатолий Викторов RTVI.

Посол подтвердил, что весной судно с зерном действительно не смогло разгрузить товар в Хайфе. Тогда с протестом выступили украинское посольство и МИД Украины, звучали они и в Израиле.

«Ряд недоброжелателей здесь развернули в Интернете какие-то кампании, что, мол, не то зерно привезла Россия, так сказать, его нельзя принимать. Эта истерия на грани умопомрачения, к сожалению, подействовала на компанию-закупщика, которая закупала это зерно. И она, несмотря на очень сдержанную реакцию израильского МИД, который действительно опубликовал комментарий, что юридически тут все нормально и нечего предъявлять претензии, отказалась от закупок, хотя там все было законно», — заявил дипломат.

По данным Анатолия Викторова, «все необходимые сертификаты, фитосанитарный контроль, таможенные документы и документы о происхождении товара — все это было на месте».

«Так что у нас продолжается взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли сельхозпродукцией в плане [закупки] зерновых и других видов. Оно сохраняется и будет продолжено», — подтвердил посол.

При этом собеседник RTVI не уточнил, каким именно путем зерно, закупаемое у России, теперь попадает в Израиль.

«Так и попадает. После хайфского случая у меня конкретных нет данных, какими судами что завозилось, но зерно будет продолжать попадать [в Израиль]. Все зависит от бизнес-партнеров. Если они готовы к сотрудничеству, — а они, я думаю, готовы сделать правильные выводы из этого, — сотрудничество будет продолжаться», — уточнил Анатолий Викторов.

В апреле в МИД Украины заявили, что послу Израиля в Киеве вручили ноту протеста из-за захода в порт Хайфы судна с зерном, которое, по утверждениям украинской стороны, было вывезено с Донбасса. В МИД Израиля тогда назвали претензии украинской стороны юридически размытыми.