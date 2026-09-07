Швеция закупит американские комплексы HIMARS, способные вести огонь снарядами небольшой дальности и новейшими высокоточными дальнобойными ракетами. Первые поставки запланированы на 2027 год, говорится в пресс-релизе Минобороны страны.

Стоимость закупки составляет около 7 млрд крон (порядка $730 млн). Расходы покроют из стандартного долгосрочного бюджета оборонных закупок Вооруженных сил Швеции в рамках оборонного законопроекта на 2025—2030 годы.

Как отмечается в сообщении, сделка состоится в рамках «выгодной закупки» — шведского механизма оперативных оборонных заказов, которые могут быть выполнены в короткие сроки.

Параллельно американский поставщик Lockheed Martin и шведская компания Saab договорятся о сотрудничестве по вопросу возможной интеграции с HIMARS бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Также между компаниями планируется сотрудничество в производстве боеприпасов для HIMARS, зенитного ракетного комплекса Patriot и других систем.

Кроме того, Швеция подписала декларацию с Финляндией о сотрудничестве в области ракетной артиллерии. Оно будет включать обучение и повышение квалификации военных, техобслуживание, а также взаимодействие по вопросам производства и развития потенциала.

В Финляндии используется реактивная система залпового огня, в которой применяются те же боеприпасы и компоненты, что и в HIMARS, отмечает шведское Минобороны.

В релизе этого не говорится, но, по данным шведского национального вещателя SVT, Lockheed Martin и Saab подписали соглашение о производстве высокоточной ракеты PrSM дальностью до 500 км на заводе в Швеции. Она совместима с установками HIMARS.

«Это затрудняет нападение на Швецию и наших союзников», — прокомментировал договоренность министр обороны страны Пол Юнсон.

Как поясняется в релизе военного ведомства, реактивная артиллерия играет более важную роль в боях на дальних дистанциях, чем обычная артиллерия, а также в высокоточном бою.

«В свете ситуации с безопасностью необходимы быстродоступные и совместимые с системами союзников средства, дополняющие традиционные артиллерийские системы, такие как комплексы Archer и гранатометы», — сказано в публикации.

Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом альянса. В марте 2024 года Швеция стала 32-м членом.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Украины, то теперь на Западе «открыто говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты».