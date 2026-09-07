Турция увеличит оборонные расходы на 229% в рамках новой среднесрочной экономической программы на 2027—2029 годы. Об этом объявил вице-президент Джевдет Йылмаз, пишет Türkiye Today.

«В оборонной промышленности мы стремимся к тому, чтобы Турция разрабатывала собственные технологии и создавала продукцию с высокой добавленной стоимостью», — пояснил Йылмаз.

Эти планы входят в новую среднесрочную программу экономического развития Турции, которую Йылмаз представил бизнесу и представителям организаций гражданского общества в воскресенье, 6 сентября.

При этом портал Envanter Medya уточняет, что показатель 229% приведен в разделе презентации о дополнительных средствах на стратегические приоритеты. База сравнения в публикациях не раскрыта. По данным портала, военно-промышленный комплекс занял первое место по расходам среди семи стратегических приоритетных направлений, перечисленных в этом разделе.

Для социального жилья предусмотрено увеличение на 150%, геологоразведки — на 139%, промышленной инфраструктуры — на 54%, железных дорог — на 49%, здравоохранения — на 43%, продовольственной безопасности — на 42%.

В пресс-релизе программы рост расходов обосновали так: «В стратегических областях будут усилены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство и инновационные возможности — прежде всего в оборонной промышленности, здравоохранении, сфере полупроводников и искусственного интеллекта».

По данным портала, дополнительное финансирование поддержит крупные оборонные проекты, включая серийное производство многоцелевого истребителя пятого поколения с технологией стелс TF-KAAN, первые поставки беспилотных истребителей KIZILELMA и поставку сухопутным войскам «двузначного числа» танков ALTAY.

Однако, как отмечает Envanter Medya, конкретные проекты в программе не названы: распределение средств должно проясниться при подготовке бюджетов профильных ведомств.

Представляя документ, Йылмаз отметил, что экономические, технологические и геополитические процессы в мире все теснее переплетаются.

«Предсказуемость снизилась, а риски достигли исторически высокого уровня», — цитирует вице-президента Türkiye Today.

Он подчеркнул, что турецкая экономика тоже находится в зависимости от событий, происходящих в регионе и мире. В частности, прямые и косвенные последствия войны США с Ираном ощущаются во многих областях, включая цены на энергоносители и сырьевые товары, сказал Йылмаз.

На этом фоне власти снизили прогноз роста ВВП на 2026 год до 3,3% и повысили оценку инфляции на конец года до 28,4%. К 2029 году они рассчитывают довести эти показатели до 5% и 8% соответственно.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), к 2025 году военные расходы Турции достигли $30 млрд, что делает ее 18-й страной в мире по объему затрат на оборону. В 2026 году они выросли на 7,2%.