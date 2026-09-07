Латвия с 2027 года планирует полностью заблокировать пассажирские автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, включая транзит через свою территорию. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на министерство транспорта республики.

Ведомство внесло в правительство поправки к закону об автомобильных перевозках, которые предусматривают запрет как регулярных, так и нерегулярных международных пассажирских автобусных рейсов в эти страны.

Сейчас остался всего один регулярный автобусный маршрут в Москву, который обслуживает компания SIA «Norma-A» (бренд Ecolines). Разрешение на него действует до 9 января 2027 года, и продлевать его не планируют.

Одновременно Минтранс Латвии подготовил информационное сообщение о дальнейшей организации автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования. В документе проанализирован обмен разрешениями на автоперевозки с Россией с 2022 по 2026 годы, оценено влияние на экономику и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена необходимость доработки нормативной базы. Документ будет представлен на рассмотрение кабмина.

В министерстве подчеркнули, что уже принимали меры по ограничению пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию, запретив нерегулярные международные автобусные рейсы при пересечении границы этих стран.

В октябре прошлого года латвийское правительство поддержало предложение Минтранса не разрешать нерегулярные пассажирские перевозки при пересечении латвийско-российской и латвийско-белорусской границы в период с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года. Сейчас ведомство готовит распоряжение о продлении этого запрета еще на год.

В ведомстве признают, что фактический эффект от ограничения регулярных рейсов из Латвии не является полным, поскольку пассажиры могут использовать пересадочные маршруты через Эстонию и Литву, а также услуги микроавтобусов, которые не подпадают под регулирование автобусных перевозок.

Позиция партии «Национальное объединение»

Латвийская партия «Национальное объединение» (NA) настаивает на полном прекращении пассажирских перевозок с Россией и предлагает Минтрансу не продлевать лицензии перевозчиков, позволяющие осуществлять регулярные пассажирские перевозки в РФ.

Как отмечает NA, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига — Москва было перевезено 9079 пассажиров, а с началом лета спрос вырос (в июне — более чем на четверть по сравнению с январем).

«Каждый месяц, когда решение [о блокировке перевозок] не принимается, — это месяц, в течение которого государство осознанно допускает риски безопасности. Любой регулярный рейс в Россию — это потенциальный канал для разведки, вербовки и провокаций против жителей Латвии и государственной безопасности», — заявил заместитель председателя фракции NA в Сейме Артурс Бутанс.

NA еще в феврале 2025 года внесла в Сейм законопроект о запрете общественных пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию, который был отклонен.

В ноябре 2025 года депутаты NA направили тогдашнему министру транспорта Атису Швинке запрос с требованием объяснить, почему перевозки все еще разрешены, указав, что действующий запрет на нерегулярные перевозки касается лишь части рейсов.

Позиция Государственной транспортной дирекции

Государственная транспортная дирекция (ATD) подтвердила, что регулярные международные пассажирские автобусные перевозки из Латвии в Россию сейчас осуществляются только по одному маршруту. Для сравнения: в сентябре 2025 года из республики можно было добраться в РФ четырьмя маршрутами, в Беларусь — тремя.

В ведомстве уточнили, что уже около года отклоняют заявки на открытие новых маршрутов, а также на продление или изменение действующих разрешений на маршруты в Россию и Белоруссию, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

По правительственному распоряжению Государственная погранохрана обязана до 31 октября 2026 года не допускать международные нерегулярные пассажирские автобусные перевозки при пересечении латвийско-белорусской и латвийско-российской границы на КПП Патерниеки, Гребнево и Терехово.

К нерегулярным перевозкам относятся разовые автобусные рейсы по заранее запланированному маршруту — например, экскурсии, поездки на спортивные соревнования, в театр, на праздники и другие мероприятия. При таких перевозках водитель автобуса заранее знает количество пассажиров и цель поездки соответствующей группы, пояснили в ATD.