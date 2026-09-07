Дефицит молодых педагогов, особенно в малых городах, может стать причиной кадрового коллапса в российской системе школьного образования, предупреждают «Известия» со ссылкой на экспертов. По данным консалтинговой компании SBS, почти половина российских учителей — люди старше 50 лет, а преподавателей младше 30 лет насчитывается всего 15%.

По подсчетам экспертов, с 2016 по 2025 год средняя нагрузка на школьных педагогов выросла более чем на 20%. Дефицит кадров при этом из года в год покрывается только за счет личного ресурса самих учителей.

«Преподаватель вынужден работать и за методиста, и за психолога, и за социального работника, хотя его базовый оклад в большинстве регионов не достигает даже МРОТ», — отметил руководитель проектов SBS Вячеслав Романычев.

По данным аналитиков, сейчас около 45% учителей — старше 50 лет, причем доля педагогов предпенсионного и пенсионного возраста стабильно растет: в 2010 году она составляла 18%, а в 2024 году достигла уже 29%.

Доля учителей до 35 лет все это время держится на уровне 23%. Для сравнения: в 1936 году в советских школах было около половины педагогов моложе 30 лет.

По оценке Института образования НИУ ВШЭ, число начинающих педагогов с 1987 года сократилось почти в два раза. В 2020/2021 учебном году в российских школах произошел демографический перелом: учителей старше 60 лет стало больше, чем тех, кому еще не исполнилось 30.

Возрастная структура школьных учителей в России смещается в сторону старших возрастов — от 45 лет и выше, подтвердил «Известиям» главный эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек.

«Это характерно не только для России, но и для многих развитых стран. Нехватка молодых педагогов ощущается практически везде. Хотелось бы, конечно, чтобы их было побольше, но для этого необходимо сделать профессию привлекательной», — отметил он.

По словам эксперта, в образовании «не делают скидку на молодость», поэтому требования высокие даже к вчерашним выпускникам, а они при этом вынуждены мириться с невысокой зарплатой и большими нагрузками.

Среди причин нежелания молодежи работать в школах — низкие зарплаты, тяжелые условия труда и частые реформы в сфере образования, подтвердил председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. При этом, по его словам, возрастные педагоги часто оказываются выгоревшими людьми, вынужденными много перерабатывать.

«Надо сделать так, чтобы работать учителем было интересно и престижно. В первую очередь — улучшить условия труда, повысить зарплаты и дать педагогам больше свободы и возможностей для творчества», — считает Казаков.

Пересмотреть систему оплаты труда учителей — в частности, ввести единую тарифную сетку по всей России, — призвал также учитель истории и обществознания из Хабаровска Вячеслав Пильников. По его мнению, это позволит гарантировать достойный уровень зарплат с сохранением региональных надбавок.

«В Хабаровском крае оклад учителя, работающего на одну ставку, меньше МРОТ (около ₽27 тысяч) практически в полтора раза. Не смешно ли?» — возмутился он.

По мнению педагога, старение кадров может привести к серьезным последствиям вплоть до массового закрытия школ.

При этом конкурс на педагогические направления вузов в этом году высокий — 15 человек на место, отметил Заир-Бек. По мнению эксперта, это означает, что сама по себе профессия абитуриентам интересна.

«Сейчас студенты выбирают педагогические вузы осознанно, а не по остаточному принципу. В будущем школы смогут получить хороших специалистов и восполнить потенциальные потери, связанные с уходом педагогов пожилого возраста», — считает он.

Заир-Бек отметил, что, хотя почти все регионы России поддерживают начинающих учителей надбавками и льготами, эти меры зачастую действуют только первые три года.

«Начинающим специалистам требуется более длительная поддержка, прежде всего со стороны администрации и директоров», — подытожил он.

Академический директор школы «Летово» Ярослав Казанов признал, что многим школам, особенно в небольших городах, не хватает предметников по математике, информатике и английскому языку.

Для детей это может обернуться нестабильностью в обучении и большей зависимостью от репетиторов, полагает HR-директор мультисервисной компании Newstaff Олеся Бормотова. По ее словам, найти учителей, способных качественно подготовить школьников к ЕГЭ, крайне сложно.

«Чем больше у специалиста альтернатив, тем сложнее удержать его в системе образования», — отметила она, признавая сильную зависимость российских школ от педагогов старшего возраста.

Такие учителя, по словам Бормотовой, не создают рисков сами по себе: проблемой является дисбаланс.

«Если молодых педагогов мало, системе сложнее обновляться. Когда старшие учителя начинают уходить на пенсию или снижать нагрузку, заменить их быстро невозможно», — считает эксперт.

Кроме того, напомнил Заир-Бек, возрастные педагоги менее мотивированы к изучению чего-то нового, включая цифровые технологии, и чаще опираются на проверенные годами методики.

При этом современное поколение привыкло к постоянно меняющемуся информационному полю: молодежь быстрее мыслит и умело обращается с электронными устройствами, а скорость и способы коммуникации у нее иные, нетипичные для педагогов старшего возраста, подчеркнула специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина.

«Такому учителю сложнее считывать эмоциональное состояние ребенка, улавливать его актуальные переживания и интересы, что, в свою очередь, может приводить к формализации общения, когда ученик воспринимает педагога как «говорящий учебник», а не как наставника», — отметила она.

Решить проблему, по мнению Казанова, могут помочь институт наставничества, стажерские программы и комфортная рабочая среда.

В 2025 году министр просвещения Сергей Кравцов признал наличие проблемы с уровнем оплаты труда педагогов в России. По его словам, корень этой проблемы кроется в наследии 90-х годов.

По данным исследования общественного движения «Родная Школа», средняя заработная плата учителя в России к концу 2025 года достигла 56,4 тыс. рублей при средней загрузке в 1,6 ставки.

Наиболее высокие показатели оплаты труда среди учителей зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, где средний доход на руки составляет 120,7 тыс. рублей в месяц. Второе место по уровню зарплат занимают педагоги из Москвы, получающие 100,5 тыс. рублей.

Третье место в рейтинге занял Ханты-Мансийский автономный округ, где ежемесячная зарплата учителей достигает 82,7 тыс. рублей. В пятерку лидеров также вошли Республика Коми с доходом в 78,3 тыс. рублей и Санкт-Петербург с показателем 70,6 тыс. рублей.