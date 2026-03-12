На конец 2025 года средняя зарплата учителя в России составила 56,4 тыс. руб. при средней загруженности в 1,6 ставки. Это следует из исследования общественного движения «Родная Школа», с которым ознакомился RTVI. Полученные данные основаны на результатах опроса более тысячи учителей из разных регионов об их зарплатах и нагрузке.

Самые большие зарплаты за педагогическую работу, по данным исследования, получают учителя Ямало-Ненецкого автономного округа, им платят 120,7 тыс. руб. на руки в месяц. Вторые по размеру зарплаты получают московские учителя — 100,5 тыс. руб.. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ, здесь в месяц учителя получают 82,7 тыс. руб. В первую пятерку также вошли Республика Коми (78,3 тыс. руб. в месяц) и Санкт-Петербург (70,6 тыс. руб.).

О самых маленьких зарплатах сообщили учителя Вологодской (36,2 тыс. руб.) и Омской (35,1 тыс. руб.) областей, Ставропольского края (31,9 тыс. руб.), Крыма (30,8 тыс. руб.), а также Чувашии (28,1 тыс. руб.).

Как рассказал RTVI участник движения “Родная Школа” и куратор исследования Александр Чуваков, в опросе о зарплате учитывали все педагогические надбавки, включая выплаты за классное руководство, проверку тетрадей и прочее. Отдельно учителей просили указать, работают ли они по совместительству на непедагогических должностях, например, учитель физики может работать еще и электриком в своей школе. Поэтому выплату за такую работу не учитывали в зарплате за педагогическую работу. Как правило, непедагогическое совмещение приносит учителям не более 10 тысяч рублей на руки. Медианная надбавка за непедагогическое совместительство составляет три тысячи рублей, показало исследование.

В среднем российские учителя работают на 1,63 ставки. По словам Чувакова, такую учительскую нагрузку можно сравнить с 13-часовым рабочим днем без перерыва на обед.

“У учителей есть такая грустная шутка: “если работать на одну ставку, то есть будет нечего, а если на две, то некогда”. В среднем учителя работают на 1,6 ставки. Это чисто физически очень тяжело, но есть случаи, когда люди работают и на три ставки — это совершенно невыносимые условия, просто бешеная нагрузка”, — говорит он.

Самая большая нагрузка, по результатам опроса, у учителей в Кемеровской области — 2,06 ставки. В топ-5 самых загруженных учителей также входят педагоги Омской (1,92 ставки), Самарской (1,91 ставки), Ростовской (1,88 ставки) и Челябинской (1,82 ставки) областей. Минимальная средняя нагрузка оказалась у учителей Саратовской области (1,42 ставки), Санкт-Петербурга (1,42 ставки), Томской области (1,41 ставки), Чувашии (1,4 ставки) и Татарстана (1,38 ставки). Половина учителей в стране, по данным исследования, работают с нагрузкой, превышающей 1,61 ставки.

Одна ставка предполагает 18 аудиторных часов, но помимо самих уроков учитель тратит время на подготовку к занятиям, на которую, по словам педагогов, уходит приблизительно столько же времени, как и на сами уроки, а также на проверку тетрадей, заполнение отчетности и так далее. Чуваков объясняет, как чрезмерная нагрузка влияет на качество преподавания:

“Работа на 1,6 ставки влечет катастрофическое падение качества преподавания, потому что у учителя не остается времени на подготовку, на индивидуальную работу с отстающими, на осмысленную проверку домашних заданий, на собственное образование. Чем больше нагрузка, тем ниже качество обучения. Педагоги говорят, что опытный учитель без падения качества преподавания может работать на 1,2 ставки, не больше. Все, что выше, неизбежно влечет снижение качества преподавания”.

Разницу в нагрузке у учителей, по словам Чувакова, можно объяснить двумя факторами: уровнем оклада на одну ставку и дефицитом учителей в регионе. «Условным ориентиром может быть размер почасовой оплаты: если она получается очень низкая, то, скорее всего, нагрузку увеличивают чтобы хоть что-то заработать в школе, а если почасовая оплата относительно высокая, но учителя при этом сильно нагружены, скорее всего дело в том, что в этом регионе сильнее сказывается дефицит кадров», — говорит он.

Самая высокая стоимость часа работы учителя, исходя из результатов исследования «Родной Школы», в ЯНАО (482 руб. в час), Москве (405 руб. в час), ХМАО (360 руб. в час), Петербурге (317 руб. в час) и Ленобласти (295 руб. в час). При этом в ЯНАО, где учителя получают больше коллег по стране и час их работы самый дорогой, нагрузка превышает идеальную норму и составляет 1,63 ставки на учителя.

Меньше всего час работы учителя стоит в Ставропольском крае (113 руб. в час при нагрузке в 1,8 ставки), Омской области (120 руб. в час при нагрузке в 1,92 ставки), Чувашии (124 руб. в час при нагрузке в 1,4 ставки), Крыму (135 руб. в час при нагрузке в 1,46 ставки) и Ростовской области (147 руб. в час при нагрузке в 1,88 ставки).

В 18 регионах зарплата учителей в расчете на одну ставку не достигает федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2026 году составил 27 093 руб, следует из результатов опроса. В 34 регионах, по данным исследования, зарплата в расчете на одну ставку составляет менее половины от средней зарплаты по региону (после вычета НДФЛ), в 17 регионах — меньше половины медианной зарплаты по региону (после вычета НДФЛ).

Средняя зарплата — это сумма зарплат всех людей, работающих в данной отрасли в данном регионе, деленная на их количество. Медианная зарплата — это усредненный показатель для данной отрасли в данном регионе, учитывающий не количество занятых, а все размеры зарплаты — от самого маленького до самого большого.

Ни в одном из регионов, участвовавших в исследовании, средняя зарплата учителя на одну ставку не достигает уровня медианной зарплаты в регионе. Самый лучший показатель — 66,6% от медианной по региону — у учителей в Коми, они получают 45,2 тыс. руб. за одну ставку при медианной зарплате в республике в 67,9 тыс. руб. за вычетом НДФЛ.