Банк России 11 сентября может снизить ключевую ставку с 14 до 13,75% годовых. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Эксперт рассматривает два основных сценария: снижение на 25 базисных пунктов или сохранение текущего уровня. По его мнению, скорее всего будет первый вариант.

«Я склоняюсь к тому, что ставка в этот раз все же будет снижена, несмотря на инфляцию, которая идет по траектории выше прошлого года», — сказал Брагин.

По его оценке, с учетом повышения НДС в начале года и ситуации на топливном рынке темп роста цен остается невысоким. Реакцию цен на широкий круг товаров и услуг на ситуацию с бензином он назвал «довольно спокойной».

«Возможно, это связано с относительно нормальной ситуацией с дизельным топливом и керосином, которые важнее для грузоперевозок», — предположил аналитик.

Повышение ключевой ставки, напротив, может усилить риск переохлаждения экономики, ухудшить ожидания компаний и инвесторов, привести к росту долгосрочных процентных ставок и снижению оценки стоимости активов, считает Брагин.

Если инфляционные риски усилятся или реализуются, регулятор, по его мнению, скорее приостановит смягчение денежно-кредитной политики, чем перейдет к ужесточению. Поводом может стать всплеск спроса из-за увеличения бюджетных расходов, если бизнес активнее начнет перекладывать растущие издержки на потребителей. Речь идет не только о топливе и логистике, но и о зарплатах и расходах на обслуживание кредитов.