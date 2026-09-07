Заявление Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит США, несерьезно — и вряд ли его оценят сами американские исследователи планет. Таким мнением с RTVI поделился доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии РАН (ГЕОХИ РАН) Александр Базилевский.

Он напомнил о существовании резолюции ООН, согласно которой Луна принадлежит всему человечеству.

«Я отношусь к этому несерьезно. Думаю, со стороны Трампа это дразнилка. Думаю, что американским планетологам это не нравится», — считает Базилевский.

Как пояснила RTVI специалист по международному космическому праву Мариам Юзбашян, слова Трампа по поводу прав США на Луну могут быть связаны с его стремлением продемонстрировать «лунные» амбиции Вашингтона.

При этом, напомнила эксперт, с правовой точки зрения Вашингтон придерживается Договора ООН по космосу от 1967 года, в котором естественный спутник Земли и его исследования признаны достоянием всего человечества.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию естественного спутника Земли с американским флагом и надписью «Луна наша». Этот пост продолжил серию из трех десятков изображений, в основном сгенерированных нейросетью.

Первой в этом ряду стала картинка с актером Робертом Де Ниро, который демонстрирует футболку в поддержку президента, — хотя в реальности между ним и американским лидером давно возникли разногласия. Кроме того, Трамп выкладывал созданные с помощью ИИ картинки с фантастическими сюжетами: на одной была изображена его встреча с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, а на другой — офицер Космических сил США.