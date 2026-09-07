Пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о том, что Луна — «американская» («The Moon is ours»), вероятно, связан с его стремлением продемонстрировать «лунные» амбиции Соединенных Штатов. При этом, с правовой точки зрения, Вашингтон придерживается Договора ООН по космосу 1967 года, по которому естественный спутник Земли не подлежит присвоению, а его исследование признается достоянием всего человечества. Об этом RTVI рассказала специалист по международному космическому праву Мариам Юзбашян.

«Это политическое заявление президента США, оно связано со стремлением привлечь внимание к американским амбициям по опережению конкурентов в дальнейшем освоении Луны, которое включает строительство на ней постоянной обитаемой лунной станции», — полагает Мариам Юзбашян.

Как напомнила эксперт, сейчас «стремительно разворачивается соперничество двух таких проектов, а именно — американской программы «Артемида» с участием других государств и представителей проекта «Международная лунная научная станция» в лидирующем сотрудничестве Китая и России с рядом других участников».

«С правовой точки зрения, США — как и Россия и Китай — признают свои международные обязательства по Договору ООН по космосу 1967 года. Он предусматривает, в частности, что исследование и использование Луны является достоянием всего человечества. То есть Луна наша, да, но всех нас, и более того — присвоению она не подлежит ни государствами, ни организациями, ни частными лицами», — отметила Мариам Юзбашян.

По словам собеседницы RTVI, «базовое международно-правовое регулирование действует», но «при активном освоении Луны и других небесных тел потребуется согласование дополнительного специального международно-правового режима».

«Иначе при столкновении интересов конкурирующих сторон может быть нанесен невосполнимый ущерб всем участникам будущей лунной деятельности, включая экономическую», — заключила эксперт.