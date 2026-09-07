Сэкономить на оплате ЖКУ могут семьи, чьи расходы превышают установленную в регионе долю дохода, а также льготники — при соблюдении условий для их категории. Об этом Life.ru сообщил юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин.

Субсидию могут оформить собственники жилья, наниматели государственного, муниципального и частного жилищного фонда, а также члены жилищных кооперативов. При расчете учитывают доходы и состав семьи, региональные стандарты стоимости ЖКУ и нормативной площади жилья, а не только сумму в квитанции.

Для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума допустимую долю расходов дополнительно уменьшают с помощью поправочного коэффициента. Размер помощи рассчитывают индивидуально, но он не может превышать фактические затраты на оплату жилья и коммунальных услуг.

Льготы, в отличие от субсидий, предоставляют по статусу получателя.

«Отдельно существуют льготы — это компенсация расходов на ЖКУ для отдельных категорий граждан. Размер льготы устанавливает закон для каждой категории граждан», — пояснил Лаврухин.

Такая поддержка предусмотрена, в частности, для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны и ветеранов боевых действий.

Однако перечень компенсируемых платежей различается: например, федеральная льгота для ветеранов боевых действий распространяется на оплату жилого помещения, но не означает скидку на все коммунальные услуги.

Условия помощи многодетным семьям и реабилитированным гражданам определяет региональное законодательство. Перед оформлением нужно уточнить не только размер компенсации, но и какие строки в квитанции она покрывает.

Особые правила действуют для взносов на капитальный ремонт: регионы могут предоставлять неработающим собственникам от 70 лет компенсацию в размере 50%, от 80 лет — 100%. Получатель должен жить один либо в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и неработающих инвалидов I или II группы.

Компенсацию рассчитывают исходя из минимального взноса и регионального стандарта нормативной площади. Поэтому даже возмещение в размере 100% не обязательно покрывает весь платеж за капремонт и не освобождает от оплаты остальных услуг.

Как оформить поддержку

Заявление на субсидию можно подать через орган соцзащиты, МФЦ или государственный электронный сервис — в зависимости от регионального порядка. Понадобятся сведения о заявителе, составе семьи, доходах, основании пользования жильем и реквизиты счета. Часть информации ведомства получают сами, поэтому не всегда нужно самим собирать все справки.

При подаче заявления и необходимых документов с 1-го по 15-е число включительно выплату назначают с текущего месяца, с 16-го числа — со следующего. По общему правилу субсидию предоставляют на шесть месяцев, после чего право на нее нужно подтвердить заново. Деньги перечисляют ежемесячно, а не сразу за полгода.

Для оформления льготы нужно подтвердить статус, дающий право на льготу. Порядок обращения и срок предоставления зависят от конкретной меры поддержки. Единого требования переоформлять ее каждые полгода нет, но при изменении обстоятельств право на компенсацию может потребовать подтверждения.