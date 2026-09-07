Антикоррупционный суд Филиппин 7 сентября выдал ордер на арест бывшего спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса — двоюродного брата президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Его обвиняют в получении около 7,4 млрд песо ($118 млн) незаконных выплат, связанных с госпроектами по защите от наводнений, сообщают Reuters и Bloomberg.

Ордера в отношении Ромуальдеса и еще троих фигурантов были выданы через несколько часов после того, как Управление омбудсмена, которое расследует коррупционные дела, предъявило обвинения. Всем четверым также запретили покидать страну.

По версии следствия, экс-спикер получил деньги в виде комиссионных, взяток и других незаконных платежей по контрактам 2022—2025 годов. В этот период он возглавлял нижнюю палату парламента и был ключевым союзником Маркоса.

Ромуальдес отрицает нарушения. Его адвокат Аде Фахардо сообщил, что тот будет отвечать на обвинения в суде и не просит особого отношения — только «соблюдения тех же процессуальных гарантий и справедливого разбирательства, которые гарантированы каждому филиппинцу».

Вечером 7 сентября министр внутренних дел и местного самоуправления Джонвик Ремулья сообщил, что полиция готова исполнить ордер в больнице, где, по данным Bloomberg, находится Ромуальдес. У входа и в вестибюле выставлены вооруженные сотрудники. По словам министра, после разъяснения прав политик будет считаться задержанным.

Среди обвиняемых — бывший депутат Залди Ко, который, как пишет Bloomberg, скрывается уже несколько месяцев. Следствие считает его одним из ключевых участников предполагаемой коррупционной схемы. В ноябре 2025 года ему отдельно предъявили обвинения в коррупции и хищении средств, предназначенных для других противопаводковых проектов. Ко также ранее отрицал нарушения.

В обращении к нации 27 июля Маркос пообещал усилить борьбу с коррупцией, не делая исключений для близких.

«Я не президент своей семьи. Я не президент своих друзей. Я президент Филиппин, и я служу моим соотечественникам филиппинцам», — заявил он.

Скандал вокруг проектов по защите от наводнений уже привел к отставкам и задержаниям высокопоставленных чиновников. В прошлом году Маркос сообщил о предполагаемых многочисленных нарушениях при расходовании 545 млрд песо ($8,71 млрд), выделенных на эти цели в 2022—2025 годах, и пообещал всестороннее расследование.

На фоне скандала ушли в отставку или были уволены десятки чиновников, включая исполнительного секретаря президента, министров бюджета и общественных работ. По данным Reuters, задержаны двое действующих и один бывший сенатор, а также не менее восьми должностных лиц в сфере общественных работ.

Общественное давление на власти усилилось после муссонных дождей и тайфунов последних недель, которые вызвали сильные наводнения, особенно на главном острове страны Лусон. По правительственным данным, которые приводит Bloomberg, погибли 43 человека, десятки тысяч были эвакуированы.