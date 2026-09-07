Иностранные авиакомпании не сообщали аэропорту Архангельска о том, что будут менять свои полетные программы или отменять рейсы. Об этом заявили RTVI в пресс-службе авиагавани.

«В адрес АО «Аэропорт Архангельск» уведомлений от иностранных авиакомпаний о том, что они отменяют рейсы или меняют полетные программы, не поступало», — сообщили в аэропорту города.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил зарубежные авиакомпании о том, что российское небо, по его утверждениям, небезопасно для полетов. Также Киев обратился в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с просьбой запретить полеты гражданской авиации над территорией России. После этого в самой ИКАО отметили повышенные риски для гражданских судов из-за боевых действий.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин назвал угрозы Украины проявлением «государственного терроризма».

Также на ВЭФ гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский призвал ограничить долю чартерных рейсов иностранных авиакомпаний в России.