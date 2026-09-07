Долю чартерных рейсов иностранных авиакомпаний в России надо ограничить, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «Интерфакс».

По его словам, для соблюдения баланса интересов российских и зарубежных авиакомпаний уже существуют межправительственные соглашения. Они позволяют одновременно поддерживать доступность перевозок для пассажиров и защищать доходы отечественных перевозчиков от международных рейсов — это особенно важно в условиях роста расходов на авиатопливо в мире.

Отвечая на вопрос о том, как именно можно поддерживать этот баланс, Александровский сказал:

«Через предоставление доступа на регулярные рейсы и нерегулярные. Есть чартерные рейсы — через этот инструмент можно работать».

Как пояснили в пресс-службе Минтранса, механизм регулирования чартерных рейсов действует согласно постановлению правительства №527: полеты зарубежных авиакомпаний обязательно согласовываются с российскими перевозчиками. В ведомстве подчеркнули, что интересы отечественных авиакомпаний всегда учитываются в первую очередь.

Рынок международных перевозок: цифры и тенденции

По словам Александровского, доля иностранных перевозчиков на рынке международных рейсов из России составляет почти 50%. С начала года их трафик вырос примерно на 15,7%: в 2025 году это 23,8 млн человек, а прогноз на 2026 год — под 26—27,5 млн пассажиров.

Самыми востребованными у иностранных перевозчиков направлениями глава «Аэрофлота» назвал Китай, Турцию, ОАЭ и Узбекистан. На них приходится более 70% всех иностранных перевозок.

По итогам первого квартала 2026 года доля иностранных авиакомпаний на российском рынке с учетом внутренних линий составила 18,4% — на 2,7 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщалось в презентации «Аэрофлота».

Доля самой группы «Аэрофлот» (объединяет одноименную компанию, «Победу» и «Россию») сократилась до 42,9%. Снизились также показатели других крупных российских перевозчиков:

S7 — до 10,4%,

«Уральских авиалиний» — до 5,7%,

«ЮТэйр» — до 4,8%.

остальных отечественных авиакомпаний — до 17,8%.

Почему российские авиакомпании не могут нарастить число рейсов

Российские авиакомпании физически не могут нарастить число рейсов за границу, поскольку парк самолетов не пополняется — новые отечественные воздушные суда пока проходят сертификацию, пишет «Эксперт».

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев пояснил, что рентабельность рейсов зависит от соотношения доходной и расходной ставки.

Внутри страны на расходы авиакомпаний сильно давят растущие аэропортовые сборы, которые за границей увеличиваются медленнее, тогда как затраты на обслуживание парка и персонал сопоставимы. Расходы на топливо в России тоже растут, но не быстрее, чем на многих международных рынках, а доходную ставку определяет платежеспособность пассажира.

«В итоге проблема не только в том, что пока нет возможности увеличивать предложение и удерживать существовавший ранее дисбаланс в международных перевозках в свою пользу. Главный вызов в том, что пассажиры уже не готовы тратить деньги в возрастающих масштабах — что внутри страны, что при полетах за границу», — признал Пантелеев.

Поэтому, по его словам, не факт, что авиакомпании заработали бы больше на дополнительных пассажирах, отправляющихся за рубеж.

Старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин отметил, что определенная доля недополученной выручки все же существует, но она объясняется именно ограниченностью располагаемого флота.

Конкуренция и качество обслуживания

От появления новых иностранных авиакомпаний выигрывает пассажир — но только при здоровой конкуренции, подчеркнул Гущин. Если конкуренция избыточная, высока вероятность демпинга, что со временем ударит по качеству перевозки; если недостаточная — это быстро отразится на ценах.

Значительной разницы в качестве обслуживания между отечественными и иностранными авиаперевозчиками нет, считает Пантелеев.

«Единственно, что с интернетом на борту российские перевозчики пока оказываются в аутсайдерах», — уточнил он.

Глава «Аэрофлота» пообещал полноценно внедрить интернет на борту самолетов в 2027—2028 годах.

Международные авиакомпании при полетах в Россию нередко пренебрегают требованиями отечественного законодательства о правах пассажиров — особенно при длительных задержках рейсов, обратил внимание председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Приоритеты государства и пассажиропоток

В обычной ситуации государство стремится к росту доли отечественных компаний на рынке, рассуждает Пантелеев. Но в условиях санкций для властей приоритетнее сохранение территориальной связанности страны и удовлетворение потребности граждан в свободном передвижении. «Поэтому чиновникам, пожалуй, было бы лучше, если бы авиакомпании сконцентрировали свои ресурсы на внутренних линиях», — считает эксперт.

За счет более короткого плеча перелета по стране существующий парк мог бы выполнять больше рейсов и перевозить больше пассажиров, что улучшило бы статистику внутренних перевозок. В 2025 году пассажиропоток по России снизился на 3,8%, до 81,5 млн человек.

В Минтрансе отметили, что министерство поддерживает развитие международных авиаперевозок, при этом должны учитываться интересы как российских, так и иностранных авиакомпаний.

Рост доли иностранных перевозчиков по данным АТОР

Рост доли зарубежных перевозчиков фиксируется не первый год. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первом полугодии 2026 года иностранные авиакомпании перевезли из России и в Россию около 11,8 млн пассажиров — на 12,5% больше, чем годом ранее. Их доля на международных направлениях выросла с 45,2% до 48%.

Российские перевозчики за тот же период показали рост всего на 0,6%, до 12,81 млн пассажиров. Единственной отечественной компанией с заметной положительной динамикой на международных линиях стал «Аэрофлот»: его пассажиропоток увеличился на 16,8%, до 5,34 млн человек, а доля выросла до 41,7% среди российских авиакомпаний.

Все остальные отечественные перевозчики потеряли за год около 8,5% пассажиров на зарубежных направлениях.

Основным драйвером роста международных авиаперевозок остается туризм: доля туристов среди пассажиров, летающих за рубеж, увеличилась почти на 2 процентных пункта и достигла 69,1%. Доля авиатранспорта среди всех способов выезда россиян за границу выросла с 63,4% до 66,2%.

Ограничения по объему перевозок сейчас связаны прежде всего с техническими возможностями российских авиакомпаний, отмечал ранее вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.