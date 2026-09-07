Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент страны То Лам прибыл в Москву с визитом, который продлится с 7 по 9 сентября. Затем вьетнамский лидер направится во Францию. Что будет обсуждаться и как Ханой балансирует между Россией и Западом — в материале RTVI.

Второй визит за два года

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин проведет встречу с вьетнамским лидером 9 сентября. Ключевыми темами станут торгово-экономические и научно-образовательные связи, гуманитарные обмены, взаимодействие в областях безопасности и обороны.

Вьетнам традиционно считается одним из ключевых партнеров России в различных сферах, включая оборонную и нефтегазовую. Предыдущий визит То Лама состоялся в мае 2025 года. По его итогам был подписан план стратегического партнерства в оборонной сфере на 2026-2030 годы, а также продлено на 17 лет соглашение о работе на блоке 09-1 предприятия «Вьетсовпетро», которое добывает нефть на вьетнамском шельфе с 1980-х годов.

Сегодня 51% принадлежит PetroVietnam, а 49% — российской «Зарубежнефти». Около 250 миллионов тонн нефти были добыты за весь период совместной деятельности, сообщал ранее Путин во время своего визита во Вьетнам в 2024 году. При этом в 2008 году было создано предприятие «Русвьетпетро» для разработки месторождений уже в России. Контрольный пакет в этом проекте принадлежит «Зарубежнефти».

Помимо этого, Россия стремится занять нишу в сфере сжиженного природного газа. Глава «Новатэк» Леонид Михельсон в марте текущего года заявил, что его компания уже подписала предварительный контракт с партнером во Вьетнаме.

Немаловажной темой остается и строительство первой в стране АЭС «Ниньтхуан-1» при участии российской госкорпорации «Росатом». Проект предусматривает возведение двух энергоблоков с российскими реакторами, межправительственное соглашение подписали 23 марта 2026 года.

Примечательно, что вьетнамское правительство еще в 2010 году планировало совместное с российскими партнерами строительство АЭС, но спустя шесть лет парламент отменил проект, сославшись на финансовые трудности и снижение потребности в электроэнергии.

Что именно предстоит обсудить

Тем не менее, похоже, именно вопрос о строительстве первой вьетнамской АЭС будет на повестке дня визита генсека КПВ, поскольку атомная энергетика — одна из наиболее перспективных и стратегически значимых сфер российско-вьетнамских отношений, считает младший научный сотрудник центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Мария Щербенко.

«Нынешний визит генерального секретаря, президента СРВ может стать важным этапом более конкретной практической проработки вопросов, связанных с ним. Также, скорее всего, будет идти речь и о проекте строительства «Росатомом» Центра ядерной науки и технологий в Ханое, обсуждение которого ведется уже на протяжении нескольких лет», — сказала Щербенко RTVI.

По ее словам, стоит также ожидать обсуждения технологического сотрудничества, традиционных вопросов взаимодействия в сферах безопасности и обороны, научно-образовательных и гуманитарных аспектов.

Щербенко напомнила, что 2026 год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования.

«Конечно же, это также транспорт и логистика, повышение в целом эффективности торгово-экономического взаимодействия. Вероятно, будет также обсуждаться вопрос поставок химических удобрений из России, сжиженного газа и нефтепродуктов во Вьетнам с учетом последствий кризиса на Ближнем Востоке», — добавила Мария Щербенко в беседе с RTVI.

Партнерства со всеми странами Совбеза ООН

Несмотря на исторически крепкие отношения России и Вьетнама, внешнеполитический курс Ханоя не ориентирован на какой-либо определенный международный блок, и, например, тесное партнерство с Вашингтоном и Пекином наглядно это подтверждает, объясняет Щербенко.

«Вьетнам — единственная страна, имеющая отношения всеобъемлющего стратегического партнерства со всеми пятью постоянными членами СБ ООН. Россия остается для Вьетнама особым партнером с точки зрения исторических связей, политического доверия, военно-технического и энергетического сотрудничества. Но торгово-экономические связи по своим масштабам несопоставимы с КНР и США», — говорит эксперт.

Действительно, объем товарооборота между Вьетнамом и Россией не превышает $5 млрд, в то время как с США — $170 млрд, а с КНР — свыше $250 млрд. Причем, помимо торговых отношений, отмечает Щербенко, Штаты выступают для Вьетнама одним из главных инвестиционных партнеров.

Так, контракты на сумму $37 млрд были заключены во время визита лидера Вьетнама То Лама в США в феврале 2026-го.

В целом Ханой выстраивает свою внешнюю политику на основе национальной стратегии «бамбуковой дипломатии», которая позволяет стране балансировать между державами. Визит То Лама во Францию служит ярким тому свидетельством, подчеркнула Щербенко.

«И Ханой, и Париж заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий, науки, инноваций и инфраструктуры. Французская сторона рассматривает возможности участия в крупных проектах Вьетнама — железнодорожной инфраструктуре, аэропортах», — считает собеседница RTVI.

Она добавила, что Международный космический саммит пройдет в Париже 9-10 сентября, и визит президента Вьетнама во Францию связан главным образом со стремлением Ханоя развивать высокотехнологичные отрасли, в частности, формировать национальную аэрокосмическую промышленность.