Мещанский суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Московской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова по делу о хищении топлива для подмосковной полиции. Об этом 7 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с Мальковым под стражу заключили бывшего руководителя Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) подмосковного главка МВД, полковника Алексея Суярова. Позднее суд арестовал бывшего начальника отдела этого центра, подполковника Анну Левину. Все трое останутся под стражей до 5 ноября.

По делу также задержали председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и троих топ-менеджеров компании, управляющей сетью АЗС «Трасса».

По версии МВД, к хищению моторного топлива, принадлежавшего подмосковному главку полиции, могла быть причастна организованная группа из руководителей компании при участии сотрудников ведомства. Малькова, Суярова и Левину уволили из органов внутренних дел.

Следственный департамент МВД расследует дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ — о присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Следователи устанавливают обстоятельства предполагаемого хищения, возможных соучастников и других потерпевших.

Как сообщает ОСН, на судебном заседании следователь оценил ущерб более чем в 100 млн рублей. По данным издания, подмосковный главк МВД признан потерпевшей стороной.

Мальков занимал должность заместителя начальника ГУ МВД по Московской области — начальника тыла с 2013 года. По информации «Газеты.Ru», он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, служил в структурах Минобороны, а в 1999 году перешел в милицию, где работал в подразделениях хозяйственного и материально-технического обеспечения.

Что известно о «Евротрансе»

По данным «Интерфакса», «Евротрансу» принадлежат 57 автозаправочных комплексов «Трасса», нефтебаза и парк бензовозов. Доля Мартышова в уставном капитале компании, по данным СМИ, составляет 44,1%.

Агентство отмечает, что в последние месяцы компания испытывает трудности с обслуживанием публичного долга. Общая сумма предъявленных к ней судебных исков превысила 37 млрд рублей. В проверенных публикациях не установлена связь этих требований с уголовным делом о хищении топлива.