Президент США Дональд Трамп не может приказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прекратить конфликт с Россией, заявил RTVI политический философ Павел Щелин. По его мнению, завершить боевые действия на условиях, удовлетворяющих все стороны, в принципе невозможно.

Щелин напомнил высказывание российского президента Владимира Путина о том, что если Трамп отдаст приказ «к ноге», все «побегут, возьмут под козырек» и выполнят его поручения. В действительности же, как утверждает собеседник RTVI, «это представление о реальности с самого начала было ошибочным».

«В реальности у господина Трампа нет возможности дать приказ украинскому руководству и украинской армии прекратить боевые действия. Причем я допускаю, что сам господин Трамп об этом не подозревал», — рассуждает философ.

Этот расклад, по его словам, обесценивает все гипотетические договоренности, которые декларировал Вашингтон без непосредственного подтверждения Киевом.

«С этим допущением сам тот факт, что господин Трамп договаривался за Зеленского, не договорившись сначала с Зеленским о том, что он принесет Путину, делает любую договоренность бесплодной», — пояснил свою мысль Щелин.

Он убежден, что российско-украинское противостояние может завершиться только с «видимым поражением одной из сторон», поскольку представляет собой «конфликт экзистенциального типа, то есть игру с нулевой суммой».

«Любой выигрыш одной из сторон достигается только за счет радикального поражения другой. Чтобы наступил мир в европейском или украинском понимании, Россия должна проиграть. Если смотреть на самые радикальные мечты европейских политиков, это <…> распад государственности по образцу Югославии. В таком сценарии европейские представления о мире могут быть удовлетворены», — отметил Щелин.

Россия же, по его словам, не мыслит мира при существовании украинской государственности, а США «учитывают убытки всех участников и пребывают в таком состоянии».

«Поэтому если под политическим вы понимаете некий win-win, когда все договорились и все довольны, то нет — сегодня такой конфликт в принципе не поддается разрешению», — констатировал философ.

Такой же однозначной позиции он придерживается по поводу шансов на посредничество Ватикана. По мнению Щелина, причастная к конфликту сторона «со своим очень четко выраженным интересом по катализации всей этой территории» и «антиправославным посылом» не может занимать нейтральную позицию в переговорном процессе.

«Ватикан через свои униатские структуры является одним из ключевых акторов разворачивающейся украинской трагедии на протяжении последних 20-30 лет», — напомнил эксперт.

При этом Щелин признал, что кардинал Галлахер как переговорщик вызывает меньше «физического отторжения на уровне человеческой антипатии», чем президент Франции Эмманюэль Макрон или экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Но не надо путать это с посредником. Переговорщик — да, посредник — нет», — пояснил политический философ.

Сейчас посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта взяли на себя США. Спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 5 и 6 сентября посетили Москву и Киев, после чего допустили возможность возвращения к трехстороннему формату переговоров.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль пока не получал официальной информации об итогах визита американских переговорщиков на Украину. Он также добавил, что Россия никогда не исключала возможности проведения трехсторонних переговоров, но пока подобных встреч не планируется.

Помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя состоявшуюся в Москве встречу, позитивно оценил ее результаты, сообщив, что представители Вашингтона сформулировали ряд идей по урегулированию конфликта.